脳疲労ケアを福岡へ10年！縁-eni- 開業10周年とスクール・福利厚生連携の強化

記事ポイント 「縁-eni-」が2026年6月に開業10周年を迎え、福岡市内の2店舗で運営中五感に働きかける施術と空間設計で30〜50代を中心に根強い支持を広げるスクール事業と企業・医療施設の福利厚生連携を強化しウェルネス普及を推進 「縁-eni-」が2026年6月に開業10周年を迎え、福岡市内の2店舗で運営中五感に働きかける施術と空間設計で30〜50代を中心に根強い支持を広げるスクール事業と企業・医療施設の福利厚生連携を強化しウェルネス普及を推進

ドライヘッドスパ専門店「縁-eni-」が、2026年6月に開業10周年を迎えました。

歯科衛生士から転身した代表の吉原志保氏が2016年に福岡・大名で創業し、現在は大名店と六本松店の2店舗を運営しています。

縁-eni- 開業10周年とスクール・福利厚生連携の強化

開業：2016年、福岡市中央区大名店舗：大名店・六本松店（2店舗）Google口コミ：累計900件近く（本格運用から約2年）外部評価：「Japan Brand Collection」ビューティー部門 2年連続掲載（2024・2025年）

「縁-eni-」は、創業時から「脳まで休まる癒し体験」をコンセプトに掲げるドライヘッドスパ専門店です。

照明・音響・アロマの香りなど五感に働きかける空間設計と個別性の高いカウンセリングを組み合わせ、日常の緊張や思考から解放されて深く休める場を、主に30〜50代の働く男女に提供してきました。

開業の背景と10年間の歩み

吉原氏は歯科衛生士時代に心身の疲弊を実感し、短時間で深く休める場所の必要性からリラクゼーション業界へ転身しました。

当時、予約困難で全国的な話題となっていた国内パイオニアの専門店で本格的な技術を修得し、その技術を福岡へ初めて持ち帰る形で2016年に「縁-eni-」を立ち上げました（※同社調べ）。

開業当初はほとんど認知されていなかったドライヘッドスパは、雑誌・テレビ・経済紙など多数のメディアへの露出を経て注目を集めました。

この10年で睡眠不足や脳疲労への社会的関心が高まるとともに市場が拡大し、ドライヘッドスパはトレンドから現代人の「休息の文化」として定着しています。

2店舗の特色と実績

大名店と六本松店の2店舗でサービスを提供し、Googleの口コミは本格運用から約2年で累計900件近くにのぼります。

「Japan Brand Collection」のビューティー部門には2024年・2025年と2年連続で掲載され、外部機関からも評価を受けています。

六本松店では通常のドライヘッドスパに加え、環境負荷に配慮したイタリア産オーガニック製品によるヘッドスパメニューも導入しており、頭皮環境の改善やエイジングケアを求める利用者が同店でコースを選べます。

企業や医療関連施設向けには、従業員の健康管理・メンタルケアを目的とした福利厚生として施術チケットを利用できる仕組みも整え、個人利用を超えた場面での活用が広がっています。

スクール事業と今後の展望

店舗運営で培った施術技術・接客ノウハウを伝えるスクール事業も展開しており、未経験者や独立開業希望者を対象に施術から店舗運営までを実践的に指導しています。

今後はセラピストの独立支援をさらに強化し、宿泊施設・医療関連施設・企業の福利厚生制度との連携を深めながら、福岡を拠点に「深く休むことの価値」と日常的なウェルネスケアの重要性を発信していく方針です。

代表コメント

「ただ体をほぐすだけでなく、日常の緊張から解放されて心からリラックスできる場所を作りたいと思い、本場の技術を学び、その技術を福岡の皆様に届けたい一心で開業いたしました。これまでサロンを支えてくださった多くのお客様には心より感謝申し上げます。今後もお客様一人ひとりの悩みに真摯に向き合い、福岡の地で心地よい休息の時間を提供できるよう技術とサービスの向上に邁進してまいります」（吉原志保代表）

10年にわたる技術の積み重ねと五感に働きかける空間で、日常の緊張を手放して脳まで深く休める時間が「縁-eni-」では体験できます。

大名店と六本松店それぞれで、ドライヘッドスパからオーガニックヘッドスパまで自分のニーズに合ったコースを選べます。

縁-eni- 10周年の紹介でした。

よくある質問

Q. 縁-eni-のドライヘッドスパはどのような施術ですか？

A. 水を使わずに頭部の筋肉をほぐす施術で、照明・音響・アロマの香りなど五感に働きかける空間の中で行われます。日常の緊張や思考から解放され、安心して力を抜ける体験が提供されています。

Q. 店舗はどこにありますか？

A. 福岡市中央区大名の「大名店」と「六本松店」の2店舗を運営しています。

Q. 企業の福利厚生として縁-eni-を利用できますか？

A. 従業員の健康管理やメンタルケアを目的とした福利厚生制度として施術チケットを利用できる仕組みを導入しており、企業や医療関連施設との連携を進めています。

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