ミュージシャンのＧＡＣＫＴが２９日、Ｘを更新。自身の経験を元にした「絶対に参考にならないダイエット方法」を明かした。

ＧＡＣＫＴは、痩せたことを気遣う「仲間」からダイエットの方法を尋ねられ、そのルーティンを説明。「まず、やらなきゃいけないことが山積みになる。しかも期日が迫っている。とにかく早く終わらせなきゃならない。そうなると、決まってボクは食べなくなる。口にするものは水だけ。不思議なもので、しばらくすると頭が異常に冴えてくる。集中力は爆上がりする。集中力が上がると、眠気も空腹もどこかへ消える。気がつくと、徹夜が続く。眠いとかそんな感覚は消えて、気がつけば朝を迎えて次の仕事に向かう。そんな生活をしていると、体重は勝手に落ちる」と誰も真似できないような減量法を明かしたという。

「『今日で一週間。４〜５ｋｇぐらいは勝手に落ちた』と答えた。すると、『出来るかぁ！！参考になんねぇわ！』とキレられた」と、やりとりを明かした。

「人間ってのは、食欲や睡眠欲が一番強いと思いがちだ。だが、もっと強いものがある。それは、何かに没頭している時の集中力。好きなことに夢中になっている時、人は時間を忘れる。やるべきことに追われている時、人は空腹を忘れる。そして、目の前のことに完全に集中している時、眠ることも忘れる」と持論を述べつつ、「もちろん、参考にはならない。だから、『参考になんねえわ！』という彼の一言が、たぶん正しい」とつづっていた。