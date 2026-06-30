上白石萌音、ギャルネイルに挑戦「所作が難しくて…」 師匠・エルフ荒川から学ぶ
俳優の上白石萌音とお笑いコンビ・エルフの荒川が6月30日、都内で行われた海外eSIMアプリ「トリファ」新CM発表会兼事業戦略発表会に登壇。ギャルネイルに挑戦した。
【写真】かわいい！2人でギャルネイルをみせる上白石萌音＆エルフ荒川
新CMに出演する上白石と荒川はCM内でギャルネイルを施し、イベントでも披露。上白石は同社ロゴを施したオレンジネイル、荒川は飛行機などのデザインをあしらい、“旅行仕様”となっている。
上白石はネイルを見せながら、「本当に所作が難しくて。ここまで爪を伸ばしたことないので」とやや困惑した様子を見せた。そして、荒川のことを“ギャルネイルの師匠”とし、「師匠が全部教えてくれます」とにっこり。荒川は「ネイルのことだけを教えます」とにんまりした。
新CMは、海外旅行の準備中の一コマが舞台となっている。キャリーケースを前に、現地の通信環境の準備に悩む荒川に対し、上白石が「とりま、トリファ！」と提案。テンポ感のある掛け合いを通して、海外旅行前の準備期間まで楽しめるような、明るくポップな世界観を描く。WebCMは7月1日から公開、テレビCMは10日から放送される。
【写真】かわいい！2人でギャルネイルをみせる上白石萌音＆エルフ荒川
新CMに出演する上白石と荒川はCM内でギャルネイルを施し、イベントでも披露。上白石は同社ロゴを施したオレンジネイル、荒川は飛行機などのデザインをあしらい、“旅行仕様”となっている。
上白石はネイルを見せながら、「本当に所作が難しくて。ここまで爪を伸ばしたことないので」とやや困惑した様子を見せた。そして、荒川のことを“ギャルネイルの師匠”とし、「師匠が全部教えてくれます」とにっこり。荒川は「ネイルのことだけを教えます」とにんまりした。
新CMは、海外旅行の準備中の一コマが舞台となっている。キャリーケースを前に、現地の通信環境の準備に悩む荒川に対し、上白石が「とりま、トリファ！」と提案。テンポ感のある掛け合いを通して、海外旅行前の準備期間まで楽しめるような、明るくポップな世界観を描く。WebCMは7月1日から公開、テレビCMは10日から放送される。