BTSジンがジョングク＆Vと笑顔でギャルピース！階段でじゃれ合う“グクジン”ショットにも「宇宙一尊い」の声

【写真】BTSジン、ジョングク、Vのギャルピースにグクジンのじゃれ合いショットなど、ツアーのオフショット①～⑤

BTSのJIN（ジン）がInstagramを更新。V（ヴィ）、JUNG KOOK（ジョングク）との“ギャルピース”ショットなど、ツアーのオフショットを多数公開した。

■BTS JINが“グクテテ”に挟まれてにっこり！

6月26日のスペイン・マドリード公演を皮切りに、ヨーロッパツアーの幕を開いたBTS。JINは1つ目の投稿にて、VとJUNG KOOKに挟まれた3ショットを公開した。

1枚目ではステージを降りた直後か衣装にイヤーモニターを装着しており、3人とも輝くような笑顔。JUNG KOOKは歯を見せて勢いよくピースを繰り出し、JINは穏やかな表情でにっこり。そして金髪が眩しいVは強い目力を放った。その他JINが舞台上からファンに向けてマイクを向ける姿（2枚目）や、ステージ裏でマイクを手に物思いにふけるような姿（6枚目）など、様々なライブの舞台裏を公開している。

そしてもうひとつの投稿では、階段でJINとJUNG KOOKがじゃれ合う様子を投稿。JINは手をパーに、JUNG KOOKは人差し指を立て、お互いの腕を近づけている。JINは心から楽しそうな笑顔を浮かべた。ファンの間では、ミケランジェロによる絵画「アダムの創造」のポーズではないかという推測もささやかれた。

SNSでは「ギャルピースかわいい！」「顔面強い」「永遠にグクジンやっててほしい」「謎なことやってる」「宇宙一尊い」「ジンくんのニンマリ顔でお腹いっぱい」「どんどん絡み増えてて嬉しい」「ほんとにお互い大好きなグクジン」「世界的名画を模してる？笑」「ずっと遊んでて可愛い」など、大きな反響が起こっている。