サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイム（AT）に決勝点を奪われ、1-2で敗れた。

前半29分、佐野海舟の衝撃ゴールで先制。だが、後半11分に追いつかれると、終了間際に決勝点を許して森保ジャパンが散った。

48か国が参加した今大会は、FIFAから各国協会への賞金総額が2022年カタール大会の約1.5倍に。日本は決勝T1回戦敗退で32強止まりだったものの、1100万ドル（約17億7000万円）を得た。他に大会準備金として250万ドル（約4億円）が支払われるため、合計で約21億7000万円を獲得したことになる。

優勝賞金は5000万ドル（約80億6000万円）、準優勝で3300万ドル（約53億2000万円）。3位で2900万ドル（約46億7000万円）、4位で2700万ドル（約43億5000万円）、ベスト8で1900万ドル（約30億6000万円）、ベスト16で1500万ドル（約24億1800万円）となっている。



（THE ANSWER編集部）