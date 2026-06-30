抗がん剤治療を終えて公務に復帰した英国のキャサリン皇太子妃（44）が、イングランド、スコットランド、ウェールズの最高峰を1日で踏破する「スリー・ピークス・チャレンジ（Three Peaks Challenge）」を完遂した。

ケンジントン宮殿は28日（現地時間）、キャサリン妃がロイヤル・マースデン財団を支援するため、「スリー・ピークス・チャレンジ」を成功裏に終えたと発表した。

ロイヤル・マースデン財団は、キャサリン妃が治療を受けたがん専門病院の財団で、キャサリン妃は同財団の公式後援者を務めている。

キャサリン妃は、スコットランド、イングランド、ウェールズの最高峰であるベン・ネビス（1345メートル）、スカーフェル・パイク（978メートル）、スノードン（1085メートル）の3座を24時間以内に踏破する「スリー・ピークス・チャレンジ」を完遂した。歩行距離は計37キロメートル、累積標高差は3064メートルに達した。山と山の間の743キロメートルは車で移動したという。

◇「がんは人生のあらゆる側面に深い影響を及ぼす」

チャールズ3世国王の長男の妻であるキャサリン妃は、2024年1月に腹部の手術を受けた後、がんと診断された。同年9月に化学療法を終えたと発表し、今年1月、がんの兆候や症状が軽減または消失した「寛解（remission）」の状態にあると明らかにした。

キャサリン妃は、「がんは身体に影響を及ぼすだけでなく、考え方や感情を変え、人生のあらゆる側面に深い影響を与える」とし、「私はそのことを身をもって知っており、治療とその後の歩みにおいては、医療だけでは十分ではないことも理解している」と語った。

さらに、「今回の挑戦を通じて、重い病気がもたらす大きな影響と、全人的医療（身体だけでなく、精神面や社会的側面も含めて支える医療）の重要性についての認識を高めたい」と強調した。

一方、ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃夫妻は、各種世論調査で75〜80％の好感度を記録し、ともに1位、2位を占めるなど、英国王室で最も高い人気を集めている。