「AQUOS 4T-C65FN1」

Amazonにて、シャープのテレビ「AQUOS」シリーズがセール価格で販売されている。

期間中は、4K倍速液晶テレビ「AQUOS 4T-C65FN1」や「AQUOS 4T-C50FN2」、ハイビジョン液晶テレビ「AQUOS 2T-C24HC1」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

AQUOS 4T-C65FN1

直下型LED分割駆動と低反射N-Blackパネルによる高い明暗表現力を持つフラッグシップ倍速4K液晶テレビ。

AQUOS 2T-C24HC1（2025年モデル）

映像が見やすく美しい、ハイビジョンテレビ。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しており、明るいリビングでも、見やすい映像を実現する。