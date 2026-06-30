【Amazonセール】シャープの4K倍速液晶テレビ「AQUOS 4T-C65FN1」などがお買い得
【Amazon：シャープテレビ「AQUOS」シリーズ セール】 セール期間：6月30日9時～
「AQUOS 4T-C65FN1」
Amazonにて、シャープのテレビ「AQUOS」シリーズがセール価格で販売されている。
期間中は、4K倍速液晶テレビ「AQUOS 4T-C65FN1」や「AQUOS 4T-C50FN2」、ハイビジョン液晶テレビ「AQUOS 2T-C24HC1」などがお買い得になっている。
なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
AQUOS 4T-C65FN1
直下型LED分割駆動と低反射N-Blackパネルによる高い明暗表現力を持つフラッグシップ倍速4K液晶テレビ。
AQUOS 2T-C24HC1（2025年モデル）
映像が見やすく美しい、ハイビジョンテレビ。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しており、明るいリビングでも、見やすい映像を実現する。