市原市の相続人調査DX事例！ ビービーシー「2in1Win所有者調査管理システム」

記事ポイント ビービーシー2in1Win導入事例がジチタイワークス掲載千葉県市原市の相続人調査で時間外勤務88％削減2in1Win新機能「戸籍OCR」を2026年2月標準追加 ビービーシー2in1Win導入事例がジチタイワークス掲載千葉県市原市の相続人調査で時間外勤務88％削減2in1Win新機能「戸籍OCR」を2026年2月標準追加

ビービーシーが提供する「2in1Win所有者調査管理システム」の導入事例が、行政マガジン『ジチタイワークス』Vol.44および同WEBサイトに掲載されました。

千葉県市原市固定資産税課の取り組みとして、相続人調査業務のデジタル化と部署間連携が紹介されています。

ビービーシー「2in1Win所有者調査管理システム」

製品名：2in1Win 所有者調査管理システム料金：スタンドアロン版 年額198,000円料金：ネットワーク版 年額299,000円料金：追加クライアントライセンス 年額98,000円／1ライセンス料金はすべて税抜上記は2027年3月31日までのキャンペーン価格サポート付きの年間利用料提供開始：2022年導入自治体：2026年6月現在、全国90を超える自治体

「2in1Win所有者調査管理システム」は、相続人調査に関する情報と業務を一元管理するシステムです。

所有者不明土地や空き家問題を背景に、自治体では相続人調査業務のデジタル化と効率化が求められています。

紙で分散管理していた書類や案件情報をシステム上で扱うことで、案件の進捗状況の可視化や相関図作成の効率化につながります。

市原市の相続人調査業務で時間外勤務を約88％削減

掲載記事では、千葉県市原市固定資産税課の取り組みが紹介されています。

市原市では、本システムの導入に加え、他の業務改善や窓口業務の外部委託等を進めた結果、固定資産税課職員1人当たりの年間時間外勤務を2021年度の約500時間から2024年度には約60時間まで削減しました。

削減率は約88％です。

空き家対策や地籍調査を担当する部署との情報共有により、庁内における重複調査の防止につながっていることも取り上げられています。

案件情報を一元管理して対応履歴を共有

相続人調査では、複数の戸籍を読み解いて親族関係を整理し、関係者への照会や通知を行う必要があります。

紙やExcelによる情報の分散、担当者への業務の集中、部署間での重複調査などが、自治体職員の負担になっています。

「2in1Win所有者調査管理システム」では、書庫や担当者のデスクに分散していた案件情報、書類の送付状況、問い合わせ対応の履歴などをシステム上で一元管理できます。

案件の進捗や対応履歴を組織内で共有できるため、担当者が不在の場合でも状況を把握しやすい仕組みです。

市民からの問い合わせにも円滑に対応でき、担当者個人の経験や記憶に頼らない業務体制につながります。

相関図を自動作成して文書作成まで効率化

相続人調査では、複数の戸籍を読み解き、親族関係を整理した複雑な相関図を作成します。

従来は手書きやExcelで作成していた相関図を、登録した情報をもとにシステムが自動で作成します。

修正が生じた場合も登録情報を反映できるため、相関図の作成と更新にかかる時間と負担を軽減できます。

戸籍請求書をはじめとする各種文書もシステムから作成・発行でき、転記や繰り返し入力を減らします。

相続人調査から文書作成までの一連の業務を効率化する仕組みです。

部署間で調査情報を共有し二重調査を防止

固定資産税、空き家対策、地籍調査など、自治体内の複数の部署が、同じ所有者や相続人について調査することがあります。

部署ごとに情報を管理していると、すでに他部署で調査した内容を、別の部署が一から調べ直すケースがあります。

本システムでは、利用者ごとに閲覧できる情報を適切に設定した上で、必要な調査結果を部署間で共有できます。

庁内で一度調べた情報を有効活用することで、二重調査を防ぎ、職員の負担軽減と業務の効率化につなげます。

紙媒体の戸籍を読み取る新機能「戸籍OCR」

新機能：戸籍OCR追加時期：2026年2月提供形態：標準機能対応文字：行政事務標準文字(DWPI明朝)

新機能「戸籍OCR」は、紙媒体で取得した戸籍の内容を読み取り、データ化する機能です。

手入力にかかる作業時間を削減し、入力ミスの抑止につなげます。

「行政事務標準文字(DWPI明朝)」に対応し、基幹システム標準化後の他システムで作成されたデータも本システムへ取り込めます。

文字化けすることなく取り込み、印刷することができます。

『ジチタイワークス』に掲載された導入事例

掲載媒体：行政マガジン『ジチタイワークス』Vol.44発行時期：2026年6月WEBサイト掲載記事：「相続人調査の情報をまとめ、部署間の連携をスムーズに。」発行部数：約12万部発行回数：年6〜7回発行配布：無料配布対象：全国1,788の自治体における全課および議会事務局、一部の省庁

『ジチタイワークス』は、全国の自治体職員を対象に、部門を横断して読まれている行政マガジンです。

掲載記事では、相続人調査の情報をまとめ、部署間の連携をスムーズにする市原市の取り組みが紹介されています。

相続人調査業務に関する情報の一元管理、相関図作成、部署間共有まで、自治体の業務で使う場面が分かる導入事例です。

担当者ごとの記憶や紙の保管場所に依存しがちな相続人調査を、案件単位で追える業務へ移しやすくする点が読みどころです。

市原市の事例では、固定資産税課だけでなく空き家対策や地籍調査との連携にも触れられており、庁内で調査結果をどう生かすかを考える材料になります。

戸籍OCRの追加により、紙の戸籍を扱う現場でも、読み取りから相関図や文書作成へつなげる運用が見えてきます。

ビービーシー「2in1Win所有者調査管理システム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「2in1Win所有者調査管理システム」はどのような業務に使うシステムですか？

A. 相続人調査に関する情報と業務を一元管理するシステムです。

案件情報、書類の送付状況、問い合わせ対応の履歴、相関図作成、各種文書の作成・発行などに使えます。

Q. 市原市の導入事例ではどのような成果が紹介されていますか？

A. 千葉県市原市固定資産税課では、本システムの導入や他の業務改善、窓口業務の外部委託等により、職員1人当たりの年間時間外勤務が2021年度の約500時間から2024年度には約60時間まで削減された取り組みが紹介されています。

Q. 新機能「戸籍OCR」は何ができますか？

A. 紙媒体で取得した戸籍の内容を読み取り、データ化できます。

手入力にかかる作業時間を削減し、入力ミスの抑止につなげる機能として、2026年2月より標準機能に加わります。

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