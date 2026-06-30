◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

初優勝を目指した日本は、優勝５度の王国ブラジルに、後半アディショナルタイム（ＡＴ）に決勝点を奪われ、１―２で敗れた。３２強での敗退となった。

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佐野海舟が、世界にその名を知らしめるゴールを決めた。前半２９分、センターサークル付近でボールを奪うと、そのままドリブルで前進。相手の寄せが甘いのを確認すると、倒れ込みながら右足を振り抜き、シュートをサイドネットに沈めた。

このゴールに、会場の９割ほどを埋めたブラジルサポーターは沈黙。日本サポーターの歓声がこだまする中、佐野は逆サイドのベンチから駆けつけた選手たちに囲まれ、歓喜の瞬間を味わった。

佐野は「結果が全て。このチームは、こんなところで終わるようなチームじゃなかった。本当に悔しい」と逆転負けに肩を落としたが、自身のゴールについては「自分の得意な形で奪って、運んでっていうのは自分が理想としていたところ。そういうプレーで得点を決められたのはよかった」と振り返った。

英ＢＢＣスポーツは、この試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（投票制）に佐野を選出した。トランスファーマーケット社算出の「市場価値」で日本人トップの７４億円にランク付けされるボランチは、世界を驚かせるゴールで大きなインパクトを残した。２９歳で迎えることになる次回の３０年Ｗ杯は、日本代表の主役級の立場として迎えることになりそうだ。（岡島 智哉）