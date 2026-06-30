腸活から骨密度まで5機能が1スティックに！ フジ日本「Inulina pure（イヌリーナピュア）」

記事ポイント 砂糖由来の高純度イヌリンを2種ブレンドした機能性表示食品整腸・中性脂肪・肌・骨密度・ストレス緩和の5つの機能性を1本に集約計量不要のスティックタイプで、飲み物や食事に混ぜるだけで続けられる 砂糖由来の高純度イヌリンを2種ブレンドした機能性表示食品整腸・中性脂肪・肌・骨密度・ストレス緩和の5つの機能性を1本に集約計量不要のスティックタイプで、飲み物や食事に混ぜるだけで続けられる

フジ日本が、発酵性食物繊維イヌリンブランド「Inulina®（イヌリーナ）」をリニューアルし、その第1弾商品として機能性表示食品「Inulina pure（イヌリーナピュア）」を2026年6月23日より自社ECサイトで発売しました。

77年間の糖研究から生まれた商品で、砂糖由来の高純度イヌリンを2種ブレンドし、5つの機能性をスティック1本で手軽に摂取できます。

フジ日本「Inulina pure（イヌリーナピュア）」

商品名：Inulina pure（イヌリーナピュア）内容量：3g×30本発売日：2026年6月23日（火）販売価格：4,000円（税抜）/ 4,320円（税込）販売方法：自社ECサイト（btoc.fnsugar.co.jp）、ECモールにて順次発売予定機能性表示：消費者庁届出済み機能性表示食品（届出番号：K639）

「Inulina pure」は、フジ日本が砂糖・機能性の研究を核に77年間積み重ねてきた知見を結集した商品です。

フジ日本はフードサイエンスカンパニーとして、砂糖・糖類の研究・販売を創業以来の中核事業とし、近年はイヌリンをはじめとする機能性食品の開発・販売にも展開しています。

今回のリニューアルでは、「腸から健やかな毎日を支える次世代腸活」をコンセプトに開発。

腸内環境の改善だけに限らず、腸を起点とした多面的な健康価値を科学的に追求した設計となっています。

日本人の腸内フローラ研究およびデータ解析において豊富な実績を持つサイキンソーから、腸を起点とした健康価値に着目した商品として、その設計思想とアプローチが推奨を受けています。

5つの機能性を1製品に集約

「Inulina pure」が持つ機能性は5つです。

機能性関与成分イヌリンに報告されている(1)お通じ改善・腸内環境改善、(2)血中中性脂肪低減、(3)肌の保湿力・弾力維持、(4)加齢により低下する骨密度維持サポート、(5)一時的なストレス・疲労感緩和を、1製品に集約しています。

消費者庁への届出に基づく機能性表示食品で、届出番号はK639です。

整腸をはじめ、血中中性脂肪や肌、骨密度、そしてストレス緩和まで、腸から広く体に働きかける点が特徴です。

発酵速度の異なる2種のイヌリンをブレンド

原料には、砂糖由来の高純度水溶性食物繊維イヌリン「Inulina®」を採用しています。

発酵速度の異なる2種類のイヌリンを最適比率でブレンドすることで、腸内に棲む多様な菌に広くアプローチする設計です。

単一のイヌリンではなく発酵速度が異なる2種を組み合わせることで、腸内のさまざまな菌への働きかけを実現しています。

使用イメージ

「Inulina pure」はスティックタイプの個包装で、溶けやすい顆粒が入っています。

水・お茶・コーヒーなど好みの飲み物や食事に混ぜるだけで摂取でき、計量の手間がありません。

1スティックが3gの個包装のため、外出先にも持ち運びやすく、朝のルーティンや食事のタイミングに合わせて無理なく続けられます。

1箱に30本入っているので、1か月分をまとめて用意できます。

飲み物に溶かすだけでなく食事に混ぜることもできるため、スープやヨーグルトなど普段の食卓にも取り入れやすい設計です。

整腸作用から骨密度維持サポートまで、幅広い健康ニーズにスティック1本で応えられます。

飲み物や食事に混ぜるだけで続けられるため、忙しい日々の中でも無理なく腸活を習慣にできます。

「Inulina pure（イヌリーナピュア）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Inulina pure」はどこで購入できますか？

A. フジ日本の自社ECサイト（btoc.fnsugar.co.jp）で購入できます。

また、ECモールでも順次発売予定となっています。

価格は4,320円（税込）。

内容量は3g×30本入りです。

Q. 「Inulina pure」の5つの機能性とは何ですか？

A. 機能性関与成分イヌリンに報告されている5つの働き、(1)お通じ改善・腸内環境改善、(2)血中中性脂肪低減、(3)肌の保湿力・弾力維持、(4)加齢により低下する骨密度維持サポート、(5)一時的なストレス・疲労感緩和が挙げられます。

消費者庁への届出に基づく機能性表示食品（届出番号K639）として販売されています。

Q. どのように摂取すればよいですか？

A. スティック1本（3g）を水・お茶・コーヒーなどお好みの飲み物や食事に混ぜるだけで摂取できます。

溶けやすい顆粒タイプのため計量不要。

1日1本を目安にお使いください。

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