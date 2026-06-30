「北中米Ｗ杯・１回戦、ドイツ代表１（３ＰＫ４）１パラグアイ代表」（２９日、ボストン）

ドイツ代表がＰＫ戦の末に敗れ、決勝トーナメント１回戦で姿を消した。

ＰＫ戦に突入したゲーム。１人目のハバーツがいきなりキーパーに止められた。２人目のキミッヒはゴール左隅に、３人目のムシアラも左隅に決めた。だが４人目のヴォルテマーデが失敗。一方でパラグアイも４人目、５人目と連続して失敗。勝負は３−３で６人目へ持ち込まれた。

ドイツは６人目のターがふかせてしまい、ボールはバーの上へ。思わず両手で顔をおおった。パラグアイはカナレが左足で決めた。直後、ドイツの選手達は呆然とピッチに立ち尽くし、崩れ落ちる選手もいた。

延長戦で決定機はあった。１−１で迎えた延長前半１１分だった。コーナーキックからターが頭で合わせてゴールネットを揺らした。打点の高いヘディングで相手を寄せ付けなかったが、主審は直後にＶＡＲを実施。コーナーキックを蹴り出した際に、ＧＫとアントンの競り合いがファウルと判定されてしまった。

ゴールは認められずスタンドは騒然。前半終了時にはドイツサポーターから特大のブーイングがわき起こった。延長後半は互いに激しいプレーの応酬となり、イエローカードが続出する展開に。延長戦だけで計７枚の荒れたゲームとなった。ドイツが押し込みながらも１２０分間で試合を決めることができなかった。

ドイツは前半４３分にパラグアイに先制ゴールを決められた。だが後半９分にハヴァーツが試合を振り出しに戻すゴールを決めて、流れは一気にドイツへ傾いた。

一方的にパラグアイ陣内へ攻め立てる時間が続いたが、決定打を放つことができず。試合は延長戦へ突入していた。