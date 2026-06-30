２９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ反発し最高値更新 半導体製造装置関連が買われる ２９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ反発し最高値更新 半導体製造装置関連が買われる

２９日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比３０６．６３ドル高の５万２１８２．７４ドルと反発。最高値を更新した。韓国のサムスン電子とＳＫハイニックス が約８３兆円を投じて半導体工場を韓国国内に建設すると発表した。これを受けて、半導体製造装置関連株を中心に買いが入り、投資家心理を上向かせた。



キャタピラー＜CAT＞やＩＢＭ＜IBM＞、ナイキ＜NKE＞が堅調推移。コーニング＜GLW＞やロブロックス＜RBLX＞が大幅高となった。半面、ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞やＡＴ＆Ｔ＜T＞が値を下げた。



ナスダック総合株価指数は５２２．５２ポイント高の２万５８２０．１４と６日ぶり大幅反発。アプライド・マテリアルズ＜AMAT＞やラム・リサーチ＜LRCX＞が急伸。アルファベット＜GOOG＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞、メタ・プラットフォームズ＜META＞が買われ、スペ－スＸ とテスラ＜TSLA＞が値を飛ばし、ストラテジー＜MSTR＞やフューエルセル・エナジー＜FCEL＞、イリジウム・コミュニケーションズ＜IRDM＞が急騰した。一方、ＴモバイルＵＳ＜TMUS＞が下値を探り、アップル＜AAPL＞やマイクロソフト＜MSFT＞が冴えない展開となった。



出所：MINKABU PRESS