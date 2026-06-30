お笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（37）が、パーソナリティーを務める30日放送のTOKYO FM「エフエムレインボー」（月曜午後8時）に出演。自身の熱愛報道に言及した。

オープニングで、25日に迎えた自身の37歳の誕生日についてトーク。ジャンボは大食いで知られ、誕生日当日は「死ぬほど食べましたね。ジンギスカン、みそラーメン、チャーハン、海鮮、パフェ、山ほど食べましたね。4軒食いました」と振り返った。

翌26日は北海道で単独ライブが控えており、相方の池田直人が「俺、次の日北海道入ったんやけど、ジャンボは前日から北海道行ってた？」と質問。するとジャンボは「俺、前日。俺、彼女と前乗り」とサラリと明かし、「当たり前だろ？誕生日なんだから」と強調して笑いを誘った。

また「彼女と前乗りよ。そしたらわけ分かんない記者がもう。家から羽田空港まで着いてきたのよ」と記者の直撃取材を受けたと説明。ジャンボは28日、写真週刊誌のニュースサイトに熱愛を報じられたが「俺別に『アッコとジャンボ』とかでも『彼女います』とか『一緒に住んでる彼女います』とか言ってるし、全然隠してないし。俺らの大ファンの皆さんとか余裕で知ってたと思うし」と話した。

恋人の存在を知らなかったという番組スタッフに「『ワンチャン、ジャンボさんってキスとかもしたことないのかと思ってました』って」と驚かれたと語ると、「あのさ、なめんな！俺37のおじさんだよ！？なんで俺キスもしたことないと思ってんだよ」とツッコミを入れていた。