「晩酌」をテーマに短歌を募集、長野の銘酒「真澄」とコラボ。前回は歌会イベントも20〜30代女性で盛況に

お酒のセレクトショップが短歌の歌会を開催―。一見突拍子がなく見える組み合わせだが、実は日本酒と和歌は古事記や日本書紀にも登場する「同期」の文化。その点に着目して2025年に初開催したところ1000首を超える反響があった短歌賞が今年も開催される。テーマは「晩酌」で、募集期間は7月1日から31日まで。企画の概要や第1回の様子とは？

最高賞は長野「真澄」のボトルタグに採用、限定販売

主催するのは千葉の本店のほかGINZA SIXや錦糸町、さらに千葉や軽井沢、名古屋でお酒のセレクトショップ「IMADEYA」を運営する「いまでや」。短歌賞の企画は、投稿数No.1という短歌アプリ「57577」とのコラボで実現している。

昨年の第1回では、「お酒が教えてくれたこと」のテーマで募集したところ1000首以上の短歌が寄せられ、ビールの缶を開けて自分のオン、オフが切り替わる瞬間を開栓の音で表現した一句や、飲み会でのさりげない思いやりに感じる友情かあるいは愛情か、を描いた一句などがユーザーの人気投票で上位に入った。

第2回のテーマは、「晩酌」。1662年の創業で、諏訪の地で350年以上の歴史を持つ宮坂醸造による「真澄」も協賛して「真澄賞」を選出する。「真澄賞」に選ばれた短歌は、人気の日本酒「真澄 ひやおろし」のボトルタグとして実際に商品化され、宮坂醸造ECサイトやIMADEYA ECサイト、そしてIMADEYA各店舗で今秋に限定販売される。また、ユーザー投票で選ばれた上位100首も、IMADEYAオリジナルのコースターやステッカーのデザインに採用し、IMADEYA全店舗で枚数限定配布する。

コースター・ステッカーのイメージ

また、短歌賞でのコラボレーションをきっかけに、リアルな歌会イベントも開催。「ほろよいワークショップ はじめての歌会 vol.2 〜お酒を片手に短歌を味わう〜」と題し、歌人・天野慶氏を迎えて、8月22日にIMADEYA TERRACE 清澄白河で開催。1部（13時〜15時）は「花」、2部（17時〜19時）は短歌賞のテーマである「晩酌」をテーマに、それぞれ日本酒・ワイン・ノンアルコールのドリンク3杯付きで実施する。

定員は各部20名程度で参加費は4400円（税込）。昨年開催された同イベントには20代から30代の若い女性を中心に参加者が集まり、お酒を片手に言葉を響かせ合う、熱気あふれる空間が生まれたという。

楽しく穏やかな時間もあれば、かなしさに向き合う場にもなる晩酌。お酒とともに、自分だけの言葉を見つけてみるのもまた味わい深い体験になりそうだ。

【画像ギャラリー】第1回歌会の会場の様子やステッカー・コースターのイメージも（7枚）