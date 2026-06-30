ブラジル出身大分市在住の男性

FIFAワールドカップ2026、日本代表は30日未明にベスト16をかけてブラジル戦に臨みます。

運命の一戦を前に大分県内の盛り上がりを取材しました。

大分でも日本代表のユニフォームが人気

アメリカのヒューストンで最終調整に臨んでいるサッカー日本代表。

その人気は県内でも高まっているようです。

◆TOS釘宮ゆい記者

「こちらのスポーツ用品店では人気のアウェーユニホームは完売していて、こちらのホームのユニホームも再入荷されるほど人気だそうです」

大分市の「ヒマラヤスポーツ＆アウトドア コムボックス大分店」では特設コーナーを設置してワールドカップの関連商品を販売しています。

特に人気なのが代表のユニホームでアウェー用は大会前から完売。

50着ほど用意していたホームのユニホームもチュニジア戦後にほぼ完売し、先週、再入荷したばかりだということです。

◆ヒマラヤスポーツ＆アウトドア コムボックス大分店 中村 大佑 店長

「サッカーコーナー全体で体感で2割から3割、前年と比べて売り上げが伸びている。（ブラジルに勝って）頑張って勝ち進んで日本のサッカーを盛り上げて行ってほしい。応援している」

ブラジル出身大分市在住で元バサジィ大分のディドゥダさん

日本とブラジルの注目の一戦。それぞれの国に思い入れがある男性が。

◆ブラジル出身大分市在住のディドゥダさん

「今回の日本代表は結構強いと僕は思っている。（ブラジルは）優勝したい気持ちをそろそろ出さないと、ちょっと大変になるのではないか」

こう話すのはブラジル出身で大分市在住のディドゥダさんです。

実はディドゥダさん、元フットサルの選手。2010年からの7年間はFリーグのバサジィ大分でプレーしました。

3年前に現役を引退し、その後はサッカーチームの子供たちを指導しています。

そんなディドゥダさん、日本とブラジル、どちらを応援するのでしょうか？

◆ブラジル出身 元バサジィ大分 ディドゥダさん

「そこは難しいところ。（ブラジルは）自分の国だから進んで欲しい。今住んでいるのは日本、子供たちにサッカー教えているから、日本が進んでもうれしい」

ディドゥダさんは「50-50（フィフティ・フィフティ）」で応援するということです。