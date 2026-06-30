Aぇ! group、キャンプロケで“パパ力”選手権 初参加・末澤誠也の安定ぶりに審査員も太鼓判
4人組グループ・Aぇ! groupが、30日放送のフジテレビ系バラエティ『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（深0：30）に出演する。今回は「第2回パパ力選手権inキャンプ」と題して「キャンプを最高に楽しむには？ちょっぴり早いAぇ!の夏休み」をテーマに、キャンプ場でロケを開催する。
【写真】かっこよすぎ…！黒ベースの和風衣装をまとったAぇ! group
冒頭、ニセのQが発表されると、小島健は「夏休み企画だ！」と喜び、佐野晶哉も「ご褒美やん」と口にする。末澤誠也が「こういうのもやっていくんやね」と今回のテーマについて話し出すのだが…。“ゆるい”で終わらないのがこの番組。正門良規が「上半期も終わりまして…」と進行していると、突如として「パパ〜!!」という子どもたちの声が響き渡り、メンバーたちに駆け寄る。
そして、あばれる君とギャル曽根がゲストとして登場し、今回の本当のQを発表。なんと、本当のQは「子どもたちとキャンプを最高に楽しむには？」であることが判明し、「第2回パパ力選手権inキャンプ」を開催する。前回のパパ力選手権の開催時は末澤が欠席していたため、4人そろっての挑戦は今回が初。キャンプ場にて1対1で子どもと向き合い、前回よりも濃密に過ごして対決に挑む。
まずは、対決の前に子どもたちとの親子ペア決めを実施することに。子どもたちが自分のパパになってほしいメンバーに「せーの！」という掛け声に合わせて駆け寄るのだが、一人だけ子どもが寄ってこないメンバーが…。果たしてそれは一体誰なのか。そしてどんな親子ペアが誕生するのかにも注目だ。
審査のステージは3つ。その合計ポイントでパパ力ナンバーワンを決定する。1stステージは準備・買い出し、2ndステージはBBQ、3rdステージは遊びとなっている。最初のステージは準備と買い出しの2チームに分かれることに。そして、その様子を審査員のあばれる君とギャル曽根がモニタリングをし、順位を付けていく。
準備チームの正門＆小島は子どもたちとテントを立てることに。さりげなく荷物を持ってあげる小島に対し、正門はモノボケを披露（!?）一方、買い出しチームである末澤＆佐野は近所の直売所に到着。末澤は子どもの好きな食材を聞き出し、佐野も子どもの目線に立って買い物を進める。パパ力選手権に初参加の末澤だが、安定したやり取りを見せ、審査員も太鼓判を押す。ドタバタなキャンプロケの行方はいかに。
【写真】かっこよすぎ…！黒ベースの和風衣装をまとったAぇ! group
冒頭、ニセのQが発表されると、小島健は「夏休み企画だ！」と喜び、佐野晶哉も「ご褒美やん」と口にする。末澤誠也が「こういうのもやっていくんやね」と今回のテーマについて話し出すのだが…。“ゆるい”で終わらないのがこの番組。正門良規が「上半期も終わりまして…」と進行していると、突如として「パパ〜!!」という子どもたちの声が響き渡り、メンバーたちに駆け寄る。
まずは、対決の前に子どもたちとの親子ペア決めを実施することに。子どもたちが自分のパパになってほしいメンバーに「せーの！」という掛け声に合わせて駆け寄るのだが、一人だけ子どもが寄ってこないメンバーが…。果たしてそれは一体誰なのか。そしてどんな親子ペアが誕生するのかにも注目だ。
審査のステージは3つ。その合計ポイントでパパ力ナンバーワンを決定する。1stステージは準備・買い出し、2ndステージはBBQ、3rdステージは遊びとなっている。最初のステージは準備と買い出しの2チームに分かれることに。そして、その様子を審査員のあばれる君とギャル曽根がモニタリングをし、順位を付けていく。
準備チームの正門＆小島は子どもたちとテントを立てることに。さりげなく荷物を持ってあげる小島に対し、正門はモノボケを披露（!?）一方、買い出しチームである末澤＆佐野は近所の直売所に到着。末澤は子どもの好きな食材を聞き出し、佐野も子どもの目線に立って買い物を進める。パパ力選手権に初参加の末澤だが、安定したやり取りを見せ、審査員も太鼓判を押す。ドタバタなキャンプロケの行方はいかに。