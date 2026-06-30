◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに、後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗戦した。

日本人初の５度目のＷ杯出場を果たした日本代表ＤＦ長友佑都（３９）の戦いも幕を下ろした。Ｗ杯とはどんな世界か聞かれた鉄人は「僕の、そして僕らの青春でしたね。やっぱ青春（時代を）を僕らは過ごしてないんで。本当に若い時からサッカーの練習に明け暮れてね、そこでずっとやってきて、本当の青春を過ごしてないなと思う。みんなもそうだけど、Ｗ杯、やっぱり青春だなと思いました。大の大人たちが、これだけの熱を持って、魂を持って、チームが団結して、仲間のために熱くなれるような、そんな瞬間ってないですよね、やっぱり。だから、もうなんか青春が終わってしまった、その寂しさがあります。この仲間と離れたくなかった」と悔しさをにじませた。

自身にとっても４度目となる、Ｗ杯決勝トーナメント１回戦での敗戦。再び分厚い壁にはね返される結果に「Ｗ杯はやっぱり怖いですね。なかなかつかませてもらえないですね。５回出たけど、つかめないですから。Ｗ杯が怖いなと思いますけど、この怖さが病みつきになるんですよね。選手としてはね。やっぱり選手としてはみんなそうだけど、このＷ杯っていうのは何にも変えられない、サッカー人生において自分の財産にもなるし、彼らにはこの経験をまた次に生かしてもらって、４年後、成長した姿を後輩たちには見せてもらいたいなと思います」と後進に託した。