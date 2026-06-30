試合後の様子にブラジルメディア「Ge Globo」も注目

日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表に1−2の逆転負けを喫した。

試合後、悔しさに包まれた日本の選手たちにブラジル代表のGK陣が歩み寄り、言葉をかける様子をブラジルメディア「Ge Globo」が報じた。

ブラジルにとっても難しい試合だった。前半29分にMF佐野海舟に先制ゴールを決められてからは、守備を固めた日本を攻めあぐねた。それでも後半、FWエンドリッキを投入して一気に攻勢に出ると、MFカゼミーロが後半11分に同点ゴール。後半アディショナルタイム5分にはFWガブリエウ・マルティネッリが決勝点を決めた。

試合が終わると、日本代表の選手たちはピッチにうずくまり、悲嘆に暮れた。決勝点の直前にボールをロストした田中は号泣し、MF佐野海舟やMF久保建英も涙を流した。

「Ge Globo」は「日本の敗退が決まった直後、ヒューストン・スタジアムではブラジルのGKアリソンとGKウェベルトンが相手の選手達と握手を交わしていた。ピッチに倒れこんだ日本人選手達が打ちひしがれる中で、ブラジルの2人のGKは日本の選手達に歩み寄り、先制点を挙げた佐野や後半12分にヴィニシウスのシュートを止めるなど好セーブを見せたGK鈴木彩艶らと握手を交わした」と、サッカー王国の選手達が見せた気遣いにもスポットライトを当てていた。（FOOTBALL ZONE編集部）