◆米大リーグ アスレチックス―ドジャース（２９日、米カリフォルニア州ウェストサクラメント＝サターヘルスパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、敵地・アスレチックス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。メジャー通算３００本塁打に残り３本としてから５試合ノーアーチが続いており、この日は６試合ぶりの１８号の期待が高まる。また左太もも裏の肉離れで負傷者リスト入りしていたＴ・ヘルナンデス外野手が復帰し「5番・左翼」でスタメンに入った。

サクラメントには初見参となる。アスレチックスの本拠地がオークランドからラスベガスに移転することに伴い、２５年から新球場が完成する予定の２８年まで暫定的にジャイアンツ３Ａの球場を“間借り”している状況だ。全３０球団が現在本拠地として使用している球場で、大谷が一発を記録したことがないのはフィリーズのシチズンズバンクパーク、レッズのグレイトアメリカンボールパーク、サターヘルスパークを含めても３球場だけ。２７球場に加えて、レンジャーズ、アスレチックスの旧球場、ブルージェイズのキャンプ地球場、東京ドームを入れた３１球場でホームランを打ったことがある。

エンゼルス時代の２１年８月に「リトルリーグ・クラシック」でＢＢ＆Ｔボールパークを、昨年はハリケーンの被害で一時的に本拠地が使えなかったレイズ戦で、ヤンキースのキャンプ地球場でプレーしたことはあるが、大谷が本来はマイナーの球場でプレーするのは異例。収容人数が１万４０００人程度とコンパクトなサターヘルスパークで“３２球場制覇”を狙う。

前日２８日（同２９日）の敵地・パドレス戦では４打数１安打１打点。３回に先制の左前適時打を放つなど、本塁打が出ていない間の５試合も計６安打３打点５得点と１番打者としての役目を果たしている。違和感を抱えている左膝の状態に関して、ロバーツ監督は「１００％ではないが、十分プレーできる状態」と説明している。指揮官は監督通算１０００勝まで残り２勝まで迫っている。ロバーツ監督の「１０００」が先か、大谷の「３００」が先か、それとも同時か。一つ言えることは、大谷のカウントダウンが進めば指揮官の記録も近付いてくるということだ。