佐野海舟は先制ゴールを挙げた

日本代表は北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジルに1-2で敗れ、敗退となった。

先制ゴールを挙げたMF佐野海舟は試合後、「悔しい。悔しいしかない」と唇を噛んだ。

目標のベスト8に届かなかった日本だったが、前半はほぼ完璧な戦いぶりで1-0のリードを得てハーフタイムに入った。「前半の飲水タイムまではしっかりゼロで抑えて、修正する時間があるからとチームとしてもできていた。後半に相手がやり方を変えてきて、対応できたところもあれば、できていなかったところもある。失点シーンは最後のツメの甘さが出たと思う」と、悔しがった。

ブラジルを相手に、このW杯という舞台で代表初ゴールを挙げた。パスカットから自らシュートを決める見事な一撃だったが、「ゴールシーンは自分の理想の形で奪ったボールを決めることができましたけど、今はそれが結果につながらなかったので。自分のゴールよりもチームの結果がすべてなので悔しいです」と悔しがった。

後半、一方的に押し込まれた試合運びについては、「試合を振り返らないとわからないですけど」と前置きをしたうえで、「もう少し勇気を持って前から行く時間も必要だと思います。引いてばかりだと、厳しい。どこかのタイミングで前から行けるように、スイッチを入れるような守備の仕方が必要になるかなと思う」と、試合直後に思いつく課題を口にした。

前回のカタールW杯後に森保ジャパンに加わり、中盤のレギュラーとなった佐野は「一体感もすごいあったし、みんながみんなのために、誰一人サボらずに毎日積み上げてきた。それは崩しちゃいけないし、積み上げであったり、新しい課題、発見は、しっかりチームとして積み上げていければ良いと思う」と言い、「まだまだやれたと思うし、ここで終わるようなチームじゃないので悔しい」と、あらためて悔しさを噛みしめた。（FOOTBALL ZONE編集部）