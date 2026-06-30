予防医療 黄斑色素の臨床的インパクトを無料で学ぶ！ 「Sunday Wellness Breeze」Season 35 Stage 2

記事ポイント 黄斑色素と認知機能・アルツハイマー病の関連を医学的に解説する講演MP-eye開発者のシェルビー テンプル先生が同時通訳付きで登壇医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定・無料のZoomウェビナー 黄斑色素と認知機能・アルツハイマー病の関連を医学的に解説する講演MP-eye開発者のシェルビー テンプル先生が同時通訳付きで登壇医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定・無料のZoomウェビナー

セリスタが、医師・歯科医師・薬剤師など医療従事者を対象に、無料オンラインウェビナー『Sunday Wellness Breeze』Season 35 Stage 2を2026年6月21日（日）に開催します。

黄斑色素の臨床的インパクトをテーマに、視覚科学分野の国際的研究者であるシェルビー テンプル先生が英語で講演し、同時通訳が付きます。

「Sunday Wellness Breeze」Season 35 Stage 2

番組名：『Sunday Wellness Breeze』Season 35 Stage 2開催日時：2026年6月21日（日）10:00〜12:00開催形式：Zoomオンラインセミナー参加費：無料（配布用PDFテキストは1,500円税込）対象：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定（一般参加不可）定員：1,000人

『Sunday Wellness Breeze』は、セリスタが主催する医療従事者向けの無料Zoomウェビナーシリーズです。

新型コロナウイルス感染拡大を契機に従来のリアルセミナーをオンライン化した取り組みで、「日曜の午前中にブランチを楽しみながら学ぶ」というコンセプトのもと、予防医療・栄養療法の最新知見を継続的に届けています。

Season 35 Stage 2では、眼科・予防医療領域で国際的に研究活動を続けるシェルビー テンプル先生を講師に迎え、黄斑色素が視機能と全身の健康に与える影響を幅広く取り上げます。

プログラムは10:00のオープニング・主催者挨拶から始まり、10:20に本講演「予防医療における黄斑色素の臨床的インパクト」、12:00にエンディングという形です。

英語の講演に同時通訳が入るため、原語で受講する負担なく内容を受け取れます。

講演で学べる5つのテーマ

本講演では、黄斑色素に関する5つの学習ポイントが取り上げられます。

まず黄斑色素が担う重要な働きと、網膜が受ける光化学的障害の仕組みを押さえます。

続いて、黄斑色素と認知機能・アルツハイマー病との関連へと展開していく企画です。

4つ目のテーマはMP-eyeの測定原理です。

MP-eyeは加齢黄斑変性の重要なリスク因子を評価する新たな手法で、講師のシェルビー テンプル先生自身が開発しました。

その原理を開発者本人から直接聞ける機会です。

5つ目は黄斑色素をターゲットとした栄養介入の効果です。

キーワードには黄斑色素、視機能、Haidinger’s brush現象、ルテイン・ゼアキサンチンが挙げられており、眼科・予防医療・栄養療法いずれの専門領域からも関連する内容が含まれます。

講師 シェルビー テンプル先生のご経歴

シェルビー テンプル先生は、Aston大学視能訓練学部の名誉教授であり、Azul Optics LtdのCEO兼共同創業者です。

視覚科学分野で45報以上の査読付き論文と3章の専門書を執筆し、国際学会で50回以上の講演・ポスター発表を行っています。

眼科機器に関する特許を2件保有し、5大陸9か国で研究活動に従事した経歴があります。

4大陸7大学で教鞭を執り、指導した18件の研究プロジェクトのうち13件が学術論文として発表されています。

また、University of BristolのDivision of Research, Enterprise and InnovationではHead of Industry Partnershipsとして活躍中です。

加齢黄斑変性のリスク因子を評価するMP-eyeの開発は特に高く評価されており、2017年には英国バイオテクノロジー・生物科学研究会議（BBSRC）から「Innovator of the Year」を受賞した実績があります。

黄斑色素と認知機能・アルツハイマー病の関連を含む最新の研究知見を、MP-eye開発者本人から直接受け取れるウェビナーです。

同時通訳付きで、英語論文に慣れていない医療従事者にも講演内容が届きやすい形式です。

眼科・内科・神経領域など複数の専門分野にまたがるテーマを、予防医療の文脈から学べるウェビナーです。

「Sunday Wellness Breeze」Season 35 Stage 2の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加費はかかりますか？

A. Zoomウェビナー自体の参加は無料です。

別途配布される配布用PDFテキストは1,500円（税込）となっています。

Q. 参加できる対象者は誰ですか？

A. 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者が対象です。

一般の方は参加できません。

Q. 定員は何人ですか？

A. 定員は1,000人です。

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