「多くの主力を欠きながら…」ブラジルを土壇場まで追い詰めた日本に英老舗紙も賛辞 “5度目の挑戦”は失敗も「非常に才能豊かなチームだった」【W杯】
日本の挑戦は決勝トーナメント1回戦で幕を下ろした(C)Getty Images
サッカー日本代表は現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で敗れた。前半に先制点を奪いながらも、時間の経過とともに増し続けたブラジルの圧力に屈し、後半に同点ゴールを決められ、アディショナルタイムで逆転を許した。日本はまたも、決勝トーナメントでの勝利を掴むことが出来なかったが、その戦いぶりを称賛する声も海外メディアより伝えられている。
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29分に佐野海舟が相手のパスをインターセプト、ドリブルから鮮やかにミドルシュートを突き刺し先制。リードを保ったままゲームを折り返すと、後半は戦術を変更したブラジルのペースに。サイドに起点を作る攻撃で日本のゴールに迫ったブラジルは56分にカゼミーロがヘディングで押し込み同点に追いつく。
その後も主導権を握り続けたブラジルは、後半アディショナルタイムに日本のゴール前でボールを奪うと細かいパスをつなぎ、最後はガブリエウ・マルティネッリのコースを狙ったシュートが決まり逆転に成功。中盤以降、ブラジルの猛攻をしのいでいた日本は、最後でディフェンスの隙を突かれ痛恨の失点を喫した。
土壇場で逆転を許した日本は、サッカー王国ブラジルに地力の差を見せつけられる形で敗戦。だが、前半の先制ゴールでリードを奪い、その後も正確なパスワークで主導権を握るなど優位に試合を進める時間帯も続いた。最後は涙を飲む結果となったものの、ブラジルを相手にみせた日本チームの90分にわたる健闘には大きな反響が上がっている。
英紙『The Guardian』も試合後、公式サイト上で日本対ブラジル戦をレポート。ゲーム全体を振り返り、「これは日本がワールドカップで見せた最高のパフォーマンスだったと言っていいだろう」と綴っている。
また、同メディアは前半までの印象として、「日本のほうが速く、滑らかで、鋭く、創造性にも富んでいた」と説いている他、「日本にとっては決勝トーナメント初戦で5度目の敗退であり、今大会で勝利は1つだけだったかもしれない。だが、多くの主力選手を負傷で欠きながらも、この日本代表が非常に才能豊かなチームであることは明らかだ」などと指摘。
さらに、「どのラウンドであれ、ハイレベルな相手との激闘の末に敗れたことを恥じる必要はない」として、強豪相手の敗戦を同メディアは称えている。
勝利には届かなかったものの、日本選手が見せた極限での戦いは多くの人々の記憶に刻まれた。そして今大会での経験が、新たな挑戦へと向かう日本サッカー界の礎となっていくことも間違いないだろう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]