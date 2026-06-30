【W杯2026】本田圭佑、愛あるエール「周囲の僕らはちゃんと評価しないといけない」 サポーターへの呼びかけも「後押しなしにはできない」
NHKサッカーの公式Xが、6月30日に更新。「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦、日本VSブラジルについて1-2で惜敗したことを受け、NHK BSで解説を務めた本田圭佑のコメントを掲載した。
【写真】本人も「僕やん」本田圭佑の衣装が“大物芸人”と「完全一致」
Xでは「悔しいですけど、よくやりましたよ。言い訳も誰もしないし、負けは負けなので。結果がすべてですけど、よくやりましたよ」「周囲の僕らはちゃんと評価しないといけないと思うんですね。負けはしましたけど、初戦からここまで一貫して安定して戦ってきてる。で、あと一歩のとこまで来てる。もちろん足りないことはあります。選手たちも言い訳しないでしょう。でも周りの僕らはちゃんとそれを評価して「負けたからダメやった」とかそういうことだけではなく、そこはちゃんと冷静に感情的にならずに分析したいなって僕は思います」と紹介。
続けて「サポーターの後押しなしには、ここまで選手たちが命をかけて4年に1度のワールドカップ優勝を目指して頑張るということは、やはりできないと思うんですよね。今回の結果は非常に悔しい結果に終わりましたけど、何度も言うように次があります。そしてそれを実現してくれる若い選手たちも育っています。引き続きサッカーの、もちろん日本代表だけじゃなく、サッカー界を応援してくれるとうれしいなと思います」と伝えられた。
試合は前半から押し込まれる展開が続いたが、前半29分に佐野海舟が右足を振り抜き先制点を奪った。前半をなんとか0点に抑えた日本だったが、後半10分に同点とされると、後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを許し、3大会連続の16強入りとはならなかった。
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Xでは「悔しいですけど、よくやりましたよ。言い訳も誰もしないし、負けは負けなので。結果がすべてですけど、よくやりましたよ」「周囲の僕らはちゃんと評価しないといけないと思うんですね。負けはしましたけど、初戦からここまで一貫して安定して戦ってきてる。で、あと一歩のとこまで来てる。もちろん足りないことはあります。選手たちも言い訳しないでしょう。でも周りの僕らはちゃんとそれを評価して「負けたからダメやった」とかそういうことだけではなく、そこはちゃんと冷静に感情的にならずに分析したいなって僕は思います」と紹介。
試合は前半から押し込まれる展開が続いたが、前半29分に佐野海舟が右足を振り抜き先制点を奪った。前半をなんとか0点に抑えた日本だったが、後半10分に同点とされると、後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを許し、3大会連続の16強入りとはならなかった。