◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

「最高の景色」には届かなかった。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

「ゴールシーンはやっぱ自分の理想の形で奪ったあと運んでというのはできましたけど、本当にそれが結果につながらなかった。本当に悔しい、悔しいしかない」

先制弾を決めたMF佐野海舟（マインツ）は悔し涙が止まらなかった。

王国の壁は高かった。日本は前半29分、ハーフウエーラインでパスカットした佐野（マインツ）がドリブル突破し、ペナルティーアーク手前からミドルシュート。ゴール左のサイドネットに決める代表初ゴールで先制点を奪った。守っても3戦連発中のFWビニシウス（Rマドリード）をMF堂安（Eフランクフルト）、佐野、DF冨安（アヤックス）が徹底マークして自由にさせなかったが、前半だけで佐野とMF鎌田（クリスタルパレス）のボランチ2人がイエローカードを受けた。

しかし、ブラジルがFWエンドリッキ（リヨン）を投入してきた後半は劣勢。7分にGK鈴木彩（パルマ）がスーパーセーブ、9分には冨安が顔面ブロックで失点を防いだものの、11分に左クロスをMFカゼミロ（マンチェスターU）にヘディングで叩き込まれて1―1と追いつかれた。後半アディショナルタイムの50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められて、激闘に敗れた。

試合後に「前半途中の飲水タイムまではしっかりゼロで抑えて、まあそこでしっかり修正できる時間があるからっていうのはチームとしてやってましたし、まあ、いい運びができてたと思いますけど、まあでも後半、うーん相手がちょっとやり方を変えてきた中で、まあそれに対応できているところもあれば、できてなかったところもありましたし、失点シーンなんかは、まあやっぱり最後の詰めの甘さだったりっていうのが、出たと思います」と総括。

さらに「中盤の選手が前半は降りてボールを回してたんですけど、自分たちの目の前で回される分にはやっぱあんまり怖さはなかったんですけど、後半はやっぱある程度ライン間を取りながらディフェンスラインの選手が前向きな感じでボールを運んだりだとか、サイドでボールを持った選手がやっぱドリブルで運んできたり、そういう時間を作ってきたんで、チームとして少し対応が後手に回ることが多かったのかなと思います。1失点目もそうですけど、自分のところでもっとボール詰めれたと思いますし、2失点目もやっぱりゴールシーン全部、前のシーン、前の選手は自分のマークだったり自分がつかないといけない選手だったんで、もっとボールに強く行かないといけないし、まあああいう一瞬の隙だったり、そういう詰め切れないっていうのが、ああいう結果に、うーん、なったのかなと思います」反省した。

初のW杯で責任感がある中で、4試合中3試合でスタメンに名を連ねた。「1大会目で、わからないことも、雰囲気だったりもありましたけど、本当にもう最後の気持ちでやってたし、それは多分みんなそういう気持ちでやってたんで、それがチームの底上げに、少しでもなればよかったですけど、まあまだまだやれたと思うし、ここで終わるようなチームではないと思ってたんで、今は本当に悔しいです。本当にもう攻撃も守備もできる選手にならないといけないと思うし、まあでも自分の持ち味はやっぱ守備の、えーところだと思うんで、そこの基準を高く上げていくことと、まああと攻撃では、まあできる幅っていうのを増やしていきながら、ゴールに繋がる質のプレーを高めていく必要があるかなと思います」と前を向いた。

「本当にもう、責任感だったり、この大会の重みっていうのは、このワールドカップ期間を通して自分は、うーん、すごい感じれたんで、もう簡単に4年後とか言えないし、まあ1日1日積み重ねてきて、ここまで来たんで、まあ本当にこれからも1日の積み重ねでやっていくしかないのかなと」とコメントを残した。