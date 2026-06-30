ミュージシャン・ＧＡＣＫＴが７月２０日スタートの自身が主演を務めるフジテレビ系「月９」ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（月曜・午後９時）で主題歌も担当することが分かった。

同作はＧＡＣＫＴ演じる“でっち上げの天才”の敏腕弁護士が、依頼人を救うため“ウソ”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。

「正義が嘘につぶされるなら、嘘で正義を勝たせる」――。ネットやメディアの情報で、悪人が簡単に作り上げられてしまう現代。自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない主人公・浦真鷲直人（うらまわし・なおと）は、罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対して、巧みなでっち上げで対抗する。悪を持って正義を勝ち取る、新たなダークヒーローの物語となっている。

そんな同作の主題歌が、主演を務めるＧＡＣＫＴの新曲『ＳＴＡＮＤ ＡＬＯＮＥ』に決定した。ＧＡＣＫＴがフジテレビドラマの主題歌を担当するのは本作が初となる。

『ＳＴＡＮＤ ＡＬＯＮＥ』はＧＡＣＫＴ自身により制作された楽曲で、圧倒的な世界観と、次々と押し寄せる展開構成に、一瞬たりとも耳が離せない壮大な作品に。今回は楽曲のサビ部分のみが解禁され、フル音源は、７月１４日（火）から開幕する『ＧＡＣＫＴ 魔王シンフォニー ２０２６ −ＩＮＦＩＮＩＴＹ−』で解禁される。