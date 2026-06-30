梅雨なし平均18.9℃の高原で三世代が楽しむ夏！ 「夏のニセコ」特設ページ公開

記事ポイント 夏の平均気温18.9℃、梅雨なしの涼しさ15時間日照でゴルフ・ラフティング・トレッキングが1日で完結3歳から参加できるラフティングなど三世代対応のアクティビティ 夏の平均気温18.9℃、梅雨なしの涼しさ15時間日照でゴルフ・ラフティング・トレッキングが1日で完結3歳から参加できるラフティングなど三世代対応のアクティビティ

ニセコプロモーションボードは、2026年のグリーンシーズン本格到来にあわせ、夏のニセコエリアの魅力を発信する特設ページを日本語版・英語版で公開しました。

東京をはじめとする大都市圏やシンガポール・香港など海外の旅行者に向け、都市の8月の猛暑とは対照的な涼やかな夏の選択肢として紹介しています。

「夏のニセコ」特設ページ公開

エリア：北海道倶知安町・ニセコ町・蘭越町の3町夏の平均気温：18.9℃（気象庁データ 1991〜2020年 7〜9月）7月最高気温：24.4℃ / 最低気温：16.1℃8月最高気温：25.4℃30℃超の日数：10日前後7月の日照時間：日の出午前4時台〜日没19時過ぎ（約15時間）特設ページ（日本語）：https://www.nisekotourism.com/ja/discover/summer

倶知安町・ニセコ町・蘭越町の3町からなるニセコエリアは、羊蹄山（標高1,898m）を中心とした火山性高原盆地に位置します。

ニセコプロモーションボード（NPB）は2007年に設立された広域観光促進のDMOで、世界有数のパウダースノーで知られるウィンターリゾートとして国際的な知名度を持つこのエリアを、グリーンシーズンも含めたオールシーズン型リゾートとして発信しています。

北海道に梅雨はなく、夏の平均気温は18.9℃。

最も暑い8月でも最高気温は25.4℃にとどまり、30℃を超える日は10日前後です。

東京の夏の最低気温が、ニセコの最高気温とほぼ同じ水準にあります。

7月には日の出が午前4時台、日没が19時過ぎとなり、約15時間の日照時間が確保される計算です。

標高1,700メートル以上の高山帯では、7月から8月にかけて80〜100種類の高山植物が一斉に花を咲かせます。

短い夏に凝縮された色彩は、まさに自然が贈る圧巻の光景。

訪れるタイミングさえ合えば、これほど密度の高い花畑はなかなか見られません。

雲海の上で迎える朝｜ニセコアンヌプリトレッキング

15時間の日照時間は、旅の過ごし方そのものを変えてくれます。

時計と睨めっこしながらアクティビティをこなす慌ただしい一日ではなく、朝・昼・夕暮れがそれぞれ独自の表情を持つゆったりとした時間が流れます。

光の変化に身を委ねながら、自分のペースで一日を組み立てられるのがこの季節ならではの魅力です。

コンパクトなエリアだからこそ、移動時間にほとんど縛られることなく、性格の異なる複数の体験を1日に組み込めるのも魅力のひとつ。

宿泊施設からアクティビティ拠点までの移動も短時間で完結します。

山頂で迎える、夏の解放感

エリアのシンボルである羊蹄山は、「蝦夷富士」と呼ばれる標高1,898メートルの成層火山で、日本百名山にも数えられています。

高山帯では7月から8月にかけて多様な植物が彩りを添え、山頂付近には北海道の広大な景色が広がっています。

羊蹄山を望む雄大なゴルフコース

エリアには本格的な3コースがあり、いずれも午前中にラウンドを終えてランチへ向かえる距離感です。

HANAZONOゴルフコースはほぼ全ホールから羊蹄山を望み、ニセコビレッジゴルフコースは落ち着いたリゾートの趣を持つコース設計となっています。

アーノルド・パーマー氏設計のニセコゴルフコースは白樺と松の林を縫う戦略性の高いレイアウトです。

清流・尻別川でラフティング

尻別川とその支流では、経験豊富なパドラーから3歳のお子様連れの家族まで、それぞれに合ったラフティングやカヌー体験ができます。

穏やかな流れの区間では、3歳の子どもも祖父母も同じボートに乗り込めます。

会話を交わしながらゆっくりと川を下る時間は、世代を超えて共有できる特別な体験。

慌てる必要はなく、川の流れに身を任せるだけで十分です。

清流・尻別川と、羊蹄山が日常の風景

尻別川沿いには、羊蹄山を正面に望む開けた風景が広がっています。

川の冷たい湧水と澄んだ空気が、都市の夏とはまったく異なる感覚をもたらしてくれます。

肌に触れる風も水の透明度も、街なかでは得られないもの。

自然の中に身を置くことで、日常の疲れがじわじわとほぐれていきます。

森を駆け抜けるマウンテンバイク

NAMBA MTBコースでは、スイスのトレイルビルダーと地元コミュニティの長年にわたる協働により造成された、13〜16kmのシングルトラックを無料で利用できます。

ペダルアクセス可能なコースで、初心者から経験者まで楽しめる設計です。

畑から食卓へ｜ニセコのファーム・トゥ・テーブル

ニセコエリアは北海道有数の農業地帯に位置しています。

火山性の肥沃な土壌と豊かな雪解け水が、じゃがいも・アスパラガス・スイートコーン・トマト・メロンといった夏野菜を育み、収穫から数時間で地元のレストランへ届けられます。

7月になると、白や紫のじゃがいもの花が一面に咲き誇る季節の到来です。

裏道沿いの直売所では、畑の温もりが残るトマトや朝に収穫されたばかりのとうもろこしを焼いて味わえます。

沿岸の海産物や牧場の乳製品も加わり、ニセコならではの新鮮さと季節感に溢れる食文化を形作っています。

地元農家とつながる、夏野菜の収穫体験

野菜収穫から始まるピザ作り体験や、北海道産ミルクからアイスクリームを作る体験も楽しめます。

天候が崩れた日でも、屋根の下で一日中遊べる屋内プレイエリアや料理体験が揃っています。

摘みたての甘さに出会う｜いちご狩り体験

ニセコエリアでは夏の農業体験として、収穫体験もプログラムのひとつに加わっています。

火山性土壌と冷涼な気候が育てた北海道産フルーツを、摘みたての状態で口にできます。

夏の夜を彩るマウンテンライツ

19時過ぎまで続く北国の長い夕暮れは、夜のエリアにも独自の表情をもたらします。

日中のアクティビティを終えた後も、夏の夜を屋外で過ごせる時間が十分に確保されているのが北国の夏の特権です。

空中散歩でニセコの大自然を一望｜サマーゴンドラ

年齢制限：なしペット：同乗可1キャビンに三世代が乗り込める設計

緑のゲレンデ上空を遊覧するゴンドラで、羊蹄山とエリアを一望できます。

年齢制限なし・ペット同乗可で、1つのキャビンに三世代が乗り込めます。

森のアドベンチャー｜親子で挑戦するツリートレッキング

木の上でのスリル体験として、お子様も参加できるツリートレッキングがあります。

ニセコビレッジ PUREでは、エア遊具を中心とした屋外プレイエリアを2歳から楽しめ、同伴する大人向けの日陰の座席も用意されています。

日中の気温が30℃を超えることが少ないため、年配の方も暑さで外出を控える必要がなく、小さな子どもも夜はぐっすり眠れます。

エリアで働くスタッフは日本語・英語をはじめ複数の言語に対応しており、愛犬も受け入れられています。

ニセコエリアへは新千歳空港が玄関口となります。

レンタカーが最も自由度の高い移動手段で、鉄道を利用する場合は倶知安駅がエリアの拠点です。

朝はトレッキングで雲海を眺め、昼は尻別川でラフティングを楽しみ、夕暮れ時には収穫したばかりの野菜を使った食卓を囲む。

そんな一日が、コンパクトなエリアの中で実現します。

「夏のニセコ」特設ページの紹介でした。

よくある質問

Q. 夏のニセコの気温はどのくらいですか？

A. 夏の平均気温は18.9℃（気象庁データ 1991〜2020年 7〜9月）で、7月の最高気温は24.4℃、最も暑い8月でも最高気温は25.4℃にとどまります。

30℃を超える日は10日前後です。

Q. 子どもや高齢者も楽しめるアクティビティはありますか？

A. サマーゴンドラは年齢制限なし・ペット同乗可で三世代が同乗でき、尻別川のファミリーラフティングは3歳から参加できます。

ツリートレッキングや屋内プレイエリアも子ども向けに整っています。

Q. ニセコへのアクセス方法を教えてください？

A. 新千歳空港が玄関口で、レンタカーが最も自由度の高い移動手段です。

鉄道を利用する場合は倶知安駅がエリアの拠点となります。

なお、冬季に運行されるリゾートバスは夏季には運行していません。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 梅雨なし平均18.9℃の高原で三世代が楽しむ夏！ 「夏のニセコ」特設ページ公開 appeared first on Dtimes.