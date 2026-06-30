日本はブラジルに1-2で逆転負け…先発の冨安健洋は守備で奮闘

日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で逆転負けを喫した。

試合後の取材エリアで涙を流したDF冨安健洋は、激闘を終えて「本当に森保さんには感謝しかない」と、怪我を乗り越えて大舞台に招集してくれた森保一監督への感謝を口にした。

グループリーグ第3戦のスウェーデン戦からスタメン4人を入れ替えて臨んだ一戦で、冨安は先発のピッチに立った。ここまで4得点を挙げていたブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールに対し、MF堂安律とともにコンパクトな陣形を形成して対応。1-0とリードして迎えた後半7分には、ゴール前でMFカゼミーロにヘディングで合わせられる絶体絶命のピンチを迎えたが、冨安がゴールライン上で決死のブロックを見せてゴールを守り抜いた。ただ、その後に2失点。チームはベスト32で無念の敗退となった。

万全とは言えない状況で大会を迎えながらも、チームのために身を粉にして戦った。冨安は「本当にこんな状況でワールドカップに選んでもらって、試合に出させてもらってっていうことに関しては、本当に森保さんに関しては感謝しかない」と、自身を信じて送り出した指揮官への強い思いを明かした。この大舞台でのプレーについて「今後のサッカー人生においてのチャンスを、森保さんから貰ったという風に僕は思ってます」と語り、自身のキャリアにおける重要な機会として受け止めている。

怪我に苦しんだ期間を乗り越え、再びW杯の舞台に戻ってきた背景には、多くの人々の支えがあった。「大会前にも言いましたけど、もう自分1人のサッカー人生じゃないというか。この怪我の期間を乗り越えて、本当にたくさんの人に支えてもらいました」と語り、周囲のサポートの大きさを噛み締めた。だからこそ、「なんとかできていることが、形だけで終わるんじゃないっていう、それを忘れずに今後も取り組まないといけない」と、この経験を未来への糧にする覚悟を示した。

ブラジルの猛攻の前に無念の敗退となったが、冨安が心に刻んだ思いは消えない。「支えてもらった人に恩返しすることと、森保さんに貰ったチャンスを、いい形で恩返しを自分に要求して」と自らに厳しい基準を課し、「本当にピッチの上でしか返せないんで。ピッチの上で、恩返ししたいなと思います」と言葉に力を込めた。多くの思いを背負って戦い抜いたディフェンダーは、与えられたチャンスに対する答えを、これからもピッチの上で示していく。（FOOTBALL ZONE編集部）