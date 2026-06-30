◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗戦。３大会連続の１６強入りを逃した。前半にＭＦ佐野海舟のゴールで先制したものの、後半にカゼミロのゴールで同点に。１―１のまま延長突入と思われた同アディショナルタイムにマルチネリに決勝ゴールを決められた。

１次リーグ第３戦のスウェーデン戦で５大会連続出場を果たしたＤＦ長友佑都はこの日は出番なし。試合後はスタンドに上がって現地観戦した妻・平愛梨と抱擁をかわし、今後の去就については「ビジョンはもうない」と語った。

報道陣に今後のことを問われると「もうこの先のビジョンはもうないです。今は全く考えてないです。考えてないというか、もう考えられないですし、自分がどうしていくのか分からないです」とコメント。「ただ、やっぱりこの５大会を経験させてもらったっていうものに関しては、自分の中だけでもう終わらせるのは絶対ありえないことなんで、日本サッカーに貢献できる、何らかの形で貢献できるんであれば、それはもう全力でやっていきたいと思うし、やらなければいけない立場だなと思います。自分が経験してきたんだけど、経験させてもらったって気持ちの方が強いんで。このやっぱり経験っていうのはやっぱり還元していきたいですね」と、どういった形であれ経験を還元していく方向性を口にした。

所属するＦＣ東京と昨年１２月に更新した契約は、６月末で閉幕した明治安田Ｊ１百年構想リーグ期間までとなっている。