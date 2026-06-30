ブラジル代表は決勝トーナメント1回戦で日本に2-1の逆転勝利

ブラジル代表FWマテウス・クーニャは現地時間6月29日、ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表戦に出場。

ブラジルが2-1で逆転勝利を収めた試合後、クーニャが日本の選手たちに挑発的な行為を示したことについて、ブラジルメディア「Terra」は挑発するクーニャが「コーチ陣によってその場から連れ出された」と、状況を説明している。

試合は前半29分にMF佐野海舟のゴールで日本が先制するも、後半11分にMFカゼミーロのゴールでブラジルが同点に追いつく。そして後半アディショナルタイム、途中出場のFWガブリエル・マルティネッリが劇的な逆転ゴールを奪って勝負を決めた。激闘の末にタイムアップの笛が鳴ると、クーニャは落胆するMF田中碧に寄り添って励ます振る舞いを示した一方で、日本のベンチに向かってブラジルの優勝回数を誇示する挑発ジェスチャーを見せていた。

同メディアは、クーニャがブラジル代表のユニフォームに刻まれた優勝回数を示す5つの星を指差し、英語で「俺らには5つある」と発言したことを説明したうえで「挑発は長く続かなかった。コーチ陣によって引き留められ、寄り添われる形でその場から連れ出された」と状況を描写している。激闘の直後に起きたアタッカーの行動は、母国でも関心を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）