ワールドカップ北中米大会

サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。前半29分、日本は佐野海舟が先制ゴール。後半に追いつかれ、最後はアディショナルタイムに押し込まれた。またしても決勝トーナメント初戦の壁は越えられなかったが、王国相手に大健闘。敗戦後のピッチで、日本選手が示した敬意に海外から称賛が集まった。

失意の敗戦となった日本。それでも最後まで代表としての誇りを示した。ピッチ上で一列に並び、観客へ一礼。異国でエールを送ってくれたサポーターに感謝を伝えた。

米放送局「ESPN」のサッカー専門公式Xでは「ワールドカップ敗退後、ファンに向かってお辞儀をする日本代表の選手たち」として、画像とともに選手の行動が伝えられた。海外ファンからも称賛が集まっている。

「彼らは良く戦ったよ」

「彼らは本当に素敵で謙虚だ」

「申し訳なく思っているのが画面越しに伝わる」

「すっかり心を掴まれたよ」

「ピッチ内外で一流の行為だ」

「胸を張ってほしいよ」

「彼らは全てをささげていたんだ」

日本は佐野のゴールで先制するも、後半2失点。王国ブラジル相手に大健闘するも、あと一歩及ばなかった。



（THE ANSWER編集部）