「もっと贅沢に」会員限定の提携ホテル特別割引など！ Ｋアリーナマネジメント「Ｋアリーナ横浜」

記事ポイント Ｋアリーナ横浜、Arena Stars 2026選出Ｋアリーナ横浜、2026年上半期動員数世界1位Ｋアリーナクラブ、抽選購入・売店割引特典 Ｋアリーナ横浜、Arena Stars 2026選出Ｋアリーナ横浜、2026年上半期動員数世界1位Ｋアリーナクラブ、抽選購入・売店割引特典

Ｋアリーナマネジメントが運営・管理を行う「Ｋアリーナ横浜」が、英国音楽業界誌『IQ Magazine』のArena Stars 2026に選出されました。

米国音楽業界誌『Pollstar』の世界のアリーナランキングでも、2026年上半期の観客動員数で世界1位を獲得しています。

公式会員組織「Ｋアリーナクラブ」では、新たなキービジュアルとキャッチコピーが公開されています。

Ｋアリーナマネジメント「Ｋアリーナ横浜」

施設名称：Ｋアリーナ横浜座席数：20,033席階数／高さ：地上9階／約45m選出媒体：『IQMagazine: Global Arena Guide 2026』発行日：2026年6月16日ランキング発表日：2026年6月19日

Ｋアリーナ横浜は、音楽を聴く人・奏でる人のためにつくられたアリーナです。

音楽のための設備を細部にまで備え、アーティストが奏でる音楽を心ゆくまで楽しめる空間として紹介されています。

『IQ Magazine』は、コンサートプロモーターやフェス主催者、施設運営者など、世界のライブエンタテインメントビジネスに関わる業界関係者へ向けた英国発の音楽専門メディアです。

世界各国の会場から選ばれたArena Stars 2026

企画名：Arena Stars 2026選出対象：世界各国の650の会場選出会場：世界の20の会場選出方法：『IQ Magazine』読者による推薦と業界関係者らによる審査

Arena Starsは、英国音楽業界誌『IQ Magazine』が今回初めて発表した企画です。

来場者に優れたコンサート体験を提供し、アーティストや制作スタッフからも高い評価を得たアリーナ会場を選出するものです。

選出は『IQ Magazine』読者による推薦をもとに、ライブエンタテインメント業界のプロモーターや制作関係者らによる審査を経て行われています。

観客動員数で世界1位を獲得した『Pollstar』ランキング

媒体：米国音楽業界誌『Pollstar』集計期間：2025年11月13日から2026年5月13日まで結果：2026年上半期の観客動員数「世界1位」

『Pollstar』の世界のアリーナランキングでは、2026年上半期の集計結果が発表されました。

ランキングは、集計期間に開催されたライブイベントへの観客動員数をもとに集計されています。

世界の主要アリーナ会場の実績を示す指標のひとつとして、ライブエンタテインメント業界で扱われています。

再生ボタンをモチーフにしたＫアリーナクラブ

公式会員組織：Ｋアリーナクラブサービス開始1周年：2026年4月キャッチコピー：もっと気軽に、もっと贅沢に。

Ｋアリーナクラブは、Ｋアリーナ横浜での音楽体験をより身近に、より豊かなものにする会員サービスです。

キービジュアルには、大きな再生ボタンのモチーフが使われています。

いつものプレイリストを超えた、多様な音楽との出会いをＫアリーナクラブで体感してほしいという想いが込められています。

一部公演チケットの抽選購入と館内売店割引

チケット特典：一部公演チケットの抽選購入館内売店：館内全11ヶ所割引：お会計より10％割引

Ｋアリーナクラブでは、Ｋアリーナ横浜で開催される一部公演チケットの抽選購入を利用できます。

館内売店の割引も用意され、ライブをより身近に楽しめる会員特典として案内されています。

売店を利用する場面でも、会員向けの特典が使えます。

LEVEL5最前ブロックから会場を見渡すバルコニー席

特典：バルコニー席優先案内条件：Ｋアリーナクラブでチケットを購入した場合座席位置：LEVEL5最前ブロック

Ｋアリーナクラブでチケットを購入した場合、バルコニー席が優先的に案内されます。

LEVEL5最前ブロックから、会場全体の臨場感を楽しめる特典です。

ステージ前方のアリーナと三層構造のスタンドを持つ会場で、ライブ空間を見渡せます。

提携ホテル特別割引でライブ前後も横浜に滞在

特典：提携ホテル特別割引提携ホテル：全国22ヶ所対象：Ｋアリーナクラブ会員限定プラン

Ｋアリーナクラブでは、会員限定の提携ホテル特別割引が用意されています。

ヒルトン横浜では、ライブの高揚感をそのままに優雅なひとときを過ごせると紹介されています。

ライブ前後の時間も含めて、横浜でのひとときを満喫できる特典です。

ステージ正面を向く扇型の客席

客席：全席にファブリックシートを導入構造：ステージ前方のアリーナと三層構造のスタンド形状：全席がステージ正面を向いた扇型

Ｋアリーナ横浜の客席は、長時間快適に過ごせるファブリックシートを全席に導入しています。

スタンドの全席がステージ正面を向いた扇型の形状です。

アーティストの表現が真正面から真っ直ぐに届き、迫力と一体感を生み出す会場設計として紹介されています。

演出と環境に配慮したアリーナ設備

演出対応：大規模な吊り込みに対応電力：ライブ・コンサートで使用する電力を実質的に100％再生可能エネルギーで調達環境配慮：雨水貯留による中水利用

Ｋアリーナ横浜は、フレキシブルな客席プランや設営・撤収に配慮した使いやすさを備えた施設です。

大規模な吊り込みへの対応や、良質を追求した音響空間など、多様な演出に対応できる点も紹介されています。

一般的なライブ・コンサートで持ち込まれる演出機器を一部常設し、使いやすさと環境負荷低減につなげている点も特徴です。

世界の業界誌で選ばれた実績から、ライブ会場としての評価や動員規模の大きさが伝わります。

会員サービスでは、チケットや座席、滞在に関わる特典を通じて、公演当日だけでなく前後の過ごし方まで広げられます。

客席の向きや音響、演出設備にも触れられていて、音楽専用アリーナとしての設計思想も読み取れます。

Ｋアリーナマネジメント「Ｋアリーナ横浜」の紹介でした。

よくある質問

Q. Ｋアリーナ横浜は何に選出されましたか？

A. 英国音楽業界誌『IQ Magazine』が初めて発表した、優れたコンサート体験を提供するアリーナ会場を称えるArena Stars 2026に選出されました。

Q. 『Pollstar』ランキングではどのような結果でしたか？

A. 米国音楽業界誌『Pollstar』の世界のアリーナランキングで、2026年上半期の観客動員数「世界1位」を獲得しています。

Q. Ｋアリーナクラブではどのような特典がありますか？

A. 一部公演チケットの抽選購入、館内全11ヶ所の売店の10％割引、バルコニー席優先案内、全国22ヶ所の提携ホテル特別割引が案内されています。

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