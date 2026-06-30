日本相撲協会は２９日、大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の番付を発表し、義ノ富士（２５）＝伊勢ケ浜＝が新三役、小結に昇進した。角界のホープは優勝、大関昇進を目標に掲げた。日大相撲部の主将だった義ノ富士を副主将として支えた一意（２４）＝木瀬＝と、中国出身の大青山（２６）＝荒汐＝が新入幕。先場所優勝の若隆景（３１）＝荒汐＝は関脇に復帰し、改めて大関昇進への決意を語った。

新入幕で初めてまげを結った昨年名古屋から１年。新三役の義ノ富士は「自分の文字が大きくなって実感がわいてきた。順調に来たのかな」とうなずいた。「まずは勝ち越し、そして２桁。先場所届かなかった優勝を目指す」と誓った。

先場所は新入幕場所以来の２桁、１１勝を挙げ新三役を決めた。今年初場所は西前頭筆頭で８勝も、１２勝した熱海富士に新三役で先を越され「簡単に抜かれて悔しかった。自分もという気持ちだった」と奮起。春場所で初の負け越しを経験も、その翌場所巻き返した。

師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱旭富士）は「ちゃんと地力をつけて上がってきた。次の番付へ大いに期待できる」と努力を認めた。今年から冷房完備、土俵２面を備える宿舎に変更。昨年も優勝を争った男の稽古環境をさらに充実させた。

パリ公演から帰国後の稽古で首を痛め、堺市での部屋合宿では肉体強化に専念し、体つきは一層大きくなった。熊本出身。２桁星を続ければ、ご当地九州場所が大関とりになる。「それを目標に頑張っていきたい」と目を輝かせた。