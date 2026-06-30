◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗戦。１６強進出を逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。

ＭＦ伊東純也は後半１１分のＭＦカゼミロの同点弾を「前半良い入りができて１点取れて、自分たちの思い通りの展開だったんですけど、後半、立ち上がりに失点してしまった。そこから相手が勢いを持ってプレーした」と振り返った。そして「ここで勝つために４年間やってきましたし、もう一個（上に）行くっていうのを最低限目指していたんですけど、それを達成できなくて本当に残念だなと思います」と言葉を振り絞った。

２大会連続で決勝トーナメント１回戦敗退。「個々の力はまだまだ足りないと思いますし、１点とって後半の入りって本当に集中しないといけないところで、ああいうところで失点してしまうのは本当にもったいないかなと思います」と反省点を述べた。日本のファンには「本当に応援してもらって、一緒に戦ってくれてありがとうございます。結果を出せなくて本当にすみませんという気持ちです」と言葉を残した。