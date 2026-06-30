ｔｉｍｅｌｅｓｚ・佐藤勝利（２９）が２９日、主演アニメ映画「君と花火と約束と」（７月１７日公開）の完成披露試写会に原菜乃華（２２）らと出席した。

シンプルな黒の浴衣姿で登壇した佐藤。自身にとっては今作が声優初挑戦にして、アニメ映画初主演作に。「何もかもが初めて体感することで海外に来た感覚になった」と撮影を振り返り、「皆さまの愛情に支えていただきながら声を入れさせていただいた。僕からの愛情もお返しさせていただけたらと思います」と感謝した。

原作は日本三大花火大会に数えられる新潟・長岡まつり大花火大会を舞台にした切ないラブストーリー。佐藤演じる主人公の高校生・夏目誠が、原演じる葉山煌と出会い、１枚の不思議な花火の絵の秘密を探っていく。

主題歌には同作の世界観と重なるｔｉｍｅｌｅｓｚの新曲「消えない花火」が決定。「この楽曲にも出会えた。本当にすてきな楽曲」とアピールし、「（花火は）消えてしまうものですけど、出会った思い出は一生残るという温かいメッセージも含まれている」とファンに思いを伝えた。