ツアー史上５度目の月曜決戦は、韓国ツアー８勝で「キューティフル」が愛称の朴ヒョン径（パク・ヒョンギョン、２６）が最終ラウンドを５バーディー、１ボギーの６８で回って通算１２アンダーで逃げ切り、日本４戦目で初優勝を飾った。国内ツアー史上最高の賞金総額４億円大会を制し、優勝賞金７２００万円を獲得した。「イ・ボミ２世」との呼び声が高い人気プロは、日本ツアー参戦も視野に入れた。

大会の優勝賞金は破格の７２００万円。朴は自分へのご褒美にカルティエの腕時計を考え中だ。シーズン前から「今年優勝したら」とひそかに思いを募らせていたもの。「どんどん値段が上がってきて、ずっと我慢していた。優勝できたので、その時計をまず買いたい」と笑顔を見せた。

昨年のワールドレディスサロンパスカップで８位に入り、日本でも人気は急上昇。インスタグラムのフォロワーは１５万人を超える。「趣味」について「ゴルフのことしか頭にないので、一言では難しい」と首をかしげつつ、オフにダンスを始める予定だと明かした。

きっかけは韓国のガールズグループ「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」だった。「ジェニーがゴルフをしているのを見て、私も踊ろうと思った。新しい趣味になるかも」。インスタで朴のダンスを見られる日が訪れるかもしれない。（高木 恵）

◆朴 ヒョン径（パク・ヒョンギョン）２０００年１月７日、韓国の全羅北道・益山市生まれ。２６歳。０８年７月３１日、プロゴルファーだった父から「君は今日からゴルファーになれ」と練習場に連れて行かれ、８歳でゴルフを始める。１８年にプロ転向。韓国ツアーは２０年にメジャー大会で初優勝し、昨年までに通算８勝。昨季賞金ランクは１７位。メインスポンサーは韓国の化粧品メーカー「メディヒール」。１６７センチ。