北中米ワールドカップ

サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。前半29分、日本は佐野海舟が先制ゴール。後半に追いつかれ、同アディショナルタイム（AT）に逆転された。敗れはしたが、王国との決戦で大健闘。今大会は32強で終戦となった中で、ネット上のファンからは今後の日本代表に向けられたある“4文字”の言葉が相次いだ。

日本は前半29分、中盤でインターセプトした佐野がそのままスルスルとドリブルで持ち上がると、ペナルティーエリア手前から右足一閃。ボール奪取後、およそ30メートルを駆け上がり放った一撃がゴール左へ決まった。

だがここから王国の反撃を受け、後半11分、ブラジルはクロスにカゼミーロが頭で合わせて同点ゴール。その後も勢いづいたブラジルの攻めに日本が耐え忍ぶ時間帯が続いた。すると同AT5分、マルティネッリに痛恨の逆転弾を許した。試合はそのまま終了した。

W杯の大舞台でブラジル相手に堂々と戦った森保ジャパン。この戦いぶりを受けて試合後、X上では「森保監督続投して欲しいな！これだけ強豪国に戦える監督いないよ！」「森保監督も続投お願いしやす」「あともう1回だけ続投でいってみてほしい」「森保監督は続投すべき」などと“森保続投”の4文字が相次いだ。

森保監督は2018年のロシアW杯後に代表監督に就任。前回のカタール大会後に続投が決まり、今大会に向けて再びチームを指揮した。



（THE ANSWER編集部）