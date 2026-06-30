ブラジルに1-2、韓国ではどう伝えられた？

サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。後半アディショナルタイムまで1-1の同点で進む大熱戦。自国がすでに1次リーグで敗退している韓国のメディアも注目している。

前半29分、日本は佐野がセンターライン付近でインターセプトすると、そのままドリブルで持ち上がってエリア外から右足一閃。ゴール左隅に決め、場内をどよめかせた。前半はそのまま1-0とリードで折り返した。ただ後半11分、ブラジルはクロスにカゼミーロが頭で合わせて同点ゴール。勢いづいたブラジル相手に日本は防戦一方となり、後半アディショナルタイムに勝ち越しを許した。

既に自国が1次リーグで敗退している韓国のメディアもこの試合には注目。「スポーツ朝鮮」は「W杯優勝が目標の日本、ホン・ミョンボ号級の大惨事…32強で衝撃の敗退。ブラジルに1-2の劇的逆転負け、決勝トーナメント勝てないジンクス崩せず」という見出しで報じた。

記事では日本の3バックシステムについて「韓国とは違っていた。ブラジルが圧倒的なポゼッションを握ったため、攻撃的に運営することはできない3バックだったが、選手の間隔が過度に広がることはなかった。そのおかげで、ブラジルは決定的な好機を掴むことが困難だった」と伝えている。

また「スポータルコリア」は「ブラジルも冷や汗をかいた 日本、先制ゴールで大狂わせを夢見るも…カゼミーロの同点弾→後半アディショナルタイムの劇的被弾で1-2逆転負け、32強でW杯終了」という見出しの記事を掲載し、日本の戦いに驚いている。

さらに専門誌「ベストイレブン」は「日本の夢、後半アディショナルタイムに潰える…ブラジル、マルティネッリの劇的決勝弾で日本を2-1撃破！ 16強進出に成功」と伝えた。



（THE ANSWER編集部）