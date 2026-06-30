◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦。1―1の後半アディショナルタイムにブラジルの勝ち越しを許した。そのまま1―2で逆転負けを喫し、ベスト32で敗退。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

王国の壁は高かった。日本は前半29分、ハーフウエーラインでパスカットした佐野（マインツ）がドリブル突破し、ペナルティーアーク手前からミドルシュート。ゴール左のサイドネットに決める代表初ゴールで先制点を奪った。守っても3戦連発中のFWビニシウス（Rマドリード）をMF堂安（Eフランクフルト）、佐野、DF冨安（アヤックス）が徹底マークして自由にさせなかったが、前半だけで佐野とMF鎌田（クリスタルパレス）のボランチ2人がイエローカードを受けた。

しかし、ブラジルがFWエンドリッキ（リヨン）を投入してきた後半は劣勢。7分にGK鈴木彩（パルマ）がスーパーセーブ、9分には冨安が顔面ブロックで失点を防いだものの、11分に左クロスをMFカゼミロ（マンチェスターU）にヘディングで叩き込まれて1―1と追いつかれた。後半アディショナルタイムの50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められて、激闘に敗れた。

ファンは「まだまだ遠いなぁ」「王国の壁は高かった」「まだまだ世界との差は大きかった」「ショックがでかい…」「これはダメージが大きい」「感動したけど悔しすぎる」などの声があがった。