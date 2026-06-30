◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

またも決勝トーナメント初戦で敗れネットから落胆の声が続々。「ブラジル強すぎ」「本気のブラジル強かった」「やっぱり普通に強すぎる」「日本も強かったけどブラジルの方が強かった」と歴代最多5度の優勝を誇る“王国”の強さを痛感した様子だった。

日本は前半29分、MF佐野海（マインツ）が先制ゴール。1点リードしたまま前半を終え“王国”に衝撃を与えたが、後半に2失点。特に後半は守備の時間が多く押し込まれ終了間際となった後半アディショナルタイム、FWマルチネリ（アーセナル）逆転ゴールを許して力尽きた。

逆転負けにネットからは「差を感じた」「さすがサッカー王国」「後半日本ほとんど攻撃できなかった」「世界のアーセナルが日本の前に立ちはだかった」といった声が上がっていた。