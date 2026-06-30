◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、史上最多５度の優勝を誇る同６位のブラジルに後半アディショナルタイム（ＡＴ）に決勝点を奪われて１―２で敗れ、決勝トーナメント（Ｔ）１回戦で敗退。１６強進出を逃し、選手たちはピッチで悔し涙を流した。

「世界一」を目標に掲げた今大会に挑んだ森保ジャパンは、ブラジルサポーターが９割近く集結したスタジアムで「王国」に挑んだ。前半２９分、相手の横パスを奪ったＭＦ佐野海舟がドリブルで持ち込んで、ペナルティーエリア外から低い弾道のミドルシュートを左隅に決めて先制。体を張った守備で粘る日本だったが後半、ブラジルの攻撃陣が牙をむく。エースＦＷビニシウスを中心に攻め立てられ後半１１分、ＭＦカゼミロにヘディングシュートを決められ同点。延長戦も視野に入った後半ＡＴ６分、ペナルティーエリア左でＭＦ田中碧（リーズ）が相手にボールを奪われた流れから、ＦＷマルチネリに逆転ゴールを奪われた。

試合終了のホイッスルが鳴ると、日本イレブンはピッチに崩れ落ち、涙を流した。失点につながるミスをした田中は号泣。森保一監督や名波浩コーチ、長友佑都らに励まされていた。また、マンチェスターＵに所属するブラジル代表ＦＷクニャが、同じプレミアリーグでプレーする田中の元に近寄り、泣きじゃくる田中を時に抱き寄せるようにしながら、慰めの言葉をかけ続けた。相手選手を敬う、サッカー王国の選手の優しさがあふれる場面だった。