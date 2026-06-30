◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗れ、１６強入りを逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。

１―１に追いつかれて迎えた後半アディショナルタイム６分。ペナルティーエリア左でＭＦ田中碧が一度は収めたボールを相手に奪われた流れから、ＦＷマルチネリに逆転ゴールを許した。

試合終了のホイッスルが鳴ると、日本イレブンはピッチに崩れ落ち、悔し涙を流した。チュニジア戦、スウェーデン戦と好守を見せていた田中は失点につながるミスに号泣し、森保一監督や名波浩コーチ、長友佑都らに励まされていた。

前回大会スペイン戦では、小学校時代からの幼なじみのＭＦ三笘薫（ブライトン）から“三笘の１ミリ”で決勝点を決めた田中碧。今回は負傷で選外となった三笘の背番号７を継承し「戦っているのは１人じゃない」との思いも背負っていただけに、悔しい結果となった。