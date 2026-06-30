【W杯2026】日本、ブラジルに惜敗 後半AT弾…ベスト32で敗退も「胸を張って」「夢じゃなくなってると本気で思えた」
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦、日本vsブラジルが日本時間30日に行われ、1-2で王国ブラジルに屈した。
【動画】その位置から打つの！？佐野海舟のスーパーゴール
試合は前半から押し込まれる展開が続いたが、前半29分に佐野海舟が右足を振り抜き先制点を奪った。前半をなんとか0点に抑えた日本だったが、後半10分に同点とされると、後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを許し、3大会連続の16強入りとはならなかった。
前半はブラジルの攻撃の手を完璧に封じ、失点しながらも試合終了のホイッスルが鳴るまで走り続けた。選手たちの勇姿に視聴者からは「なんも申し訳なくない！！あなた達は日本の誇りです」「ワクワクさせてくれてありがとう！」「ここまで本気で悔しいと思えた日本代表は初めてだよ」「優勝を目指すが夢じゃなくなってると本気で思えた」「夢見させてくれてありがとう」「胸を張って堂々と戻ってきて」と労いの声が相次いだ。
【動画】その位置から打つの！？佐野海舟のスーパーゴール
試合は前半から押し込まれる展開が続いたが、前半29分に佐野海舟が右足を振り抜き先制点を奪った。前半をなんとか0点に抑えた日本だったが、後半10分に同点とされると、後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを許し、3大会連続の16強入りとはならなかった。