日本vsブラジル スタメン発表
[6.30 北中米W杯決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)](ヒューストン)
※02:00開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 冨安健洋
MF 10 堂安律(Cap)
MF 11 前田大然
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 24 佐野海舟
FW 18 上田綺世
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 2 菅原由勢
DF 4 板倉滉
DF 5 長友佑都
DF 16 渡辺剛
DF 20 瀬古歩夢
DF 25 鈴木淳之介
MF 7 田中碧
MF 17 鈴木唯人
FW 6 町野修斗
FW 8 久保建英
FW 9 後藤啓介
FW 19 小川航基
FW 26 塩貝健人
監督
森保一
[ブラジル]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 3 ガブリエル・マガリャンイス
DF 4 マルキーニョス(Cap)
DF 13 ダニーロ
DF 16 ドウグラス サントス
MF 5 カゼミーロ
MF 8 ブルーノ・ギマランイス
MF 20 ルーカス・パケタ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 マテウス・クーニャ
FW 26 ラヤン
控え
GK 12 ウェヴェルトン
GK 23 エデルソン・モラエス
DF 6 アレックス・サンドロ
DF 14 グレイソン・ブレーメル
DF 15 レオ ペレイラ
DF 24 ロジェール・イバニェス
MF 2 エデルソン
MF 17 ファビーニョ
MF 18 ダニーロ
FW 10 ネイマール
FW 19 エンドリッキ
FW 21 ルイス・エンヒキ
FW 22 ガブリエル・マルティネッリ
FW 25 イゴーリ・チアゴ
監督
カルロ・アンチェロッティ
※02:00開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 冨安健洋
MF 10 堂安律(Cap)
MF 11 前田大然
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 24 佐野海舟
FW 18 上田綺世
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 2 菅原由勢
DF 4 板倉滉
DF 16 渡辺剛
DF 20 瀬古歩夢
DF 25 鈴木淳之介
MF 7 田中碧
MF 17 鈴木唯人
FW 6 町野修斗
FW 8 久保建英
FW 9 後藤啓介
FW 19 小川航基
FW 26 塩貝健人
監督
森保一
[ブラジル]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 3 ガブリエル・マガリャンイス
DF 4 マルキーニョス(Cap)
DF 13 ダニーロ
DF 16 ドウグラス サントス
MF 5 カゼミーロ
MF 8 ブルーノ・ギマランイス
MF 20 ルーカス・パケタ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 マテウス・クーニャ
FW 26 ラヤン
控え
GK 12 ウェヴェルトン
GK 23 エデルソン・モラエス
DF 6 アレックス・サンドロ
DF 14 グレイソン・ブレーメル
DF 15 レオ ペレイラ
DF 24 ロジェール・イバニェス
MF 2 エデルソン
MF 17 ファビーニョ
MF 18 ダニーロ
FW 10 ネイマール
FW 19 エンドリッキ
FW 21 ルイス・エンヒキ
FW 22 ガブリエル・マルティネッリ
FW 25 イゴーリ・チアゴ
監督
カルロ・アンチェロッティ