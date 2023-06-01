次回の「大悟の芸人領収書」は7月6日24時09分放送！
大悟の芸人領収書×ダブルインパクトSP 
『ダイゴインパクト』

【芸人ゲスト】

蛙亭今夜も星が綺麗滝音ダンビラムーチョTCクラクションななまがり