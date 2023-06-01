「安心感しかない」「心強すぎる」ブラジル戦で佐野海舟が先発復帰！ 期待の声続々「楽しみすぎてやばいな」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで激突する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
グループステージ第１節のオランダ戦と第２節のチュニジア戦にフル出場し、最終節のスウェーデン戦はベンチ入りも出番はなかった佐野海舟が、ブラジル戦で先発に復帰した。
25歳MFのスタメン入りに、SNS上では以下のような声が上がった。
「佐野君が先発復帰！ 安心感しかない」
「期待しかない」
「佐野先発！ ヴィニシウスを封じてくれ！」
「回収力に期待」
「ギマランイスと佐野の対決楽しみすぎる」
「心強すぎる」
「佐野復帰か。楽しみすぎてやばいな」
「佐野、頼むぞ」
「佐野と鎌田の連係で崩せるな」
「持ち前の回収力で躍動してくれ」
ラウンド16進出がかかる一戦。試合は日本時間で30日の２時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
グループステージ第１節のオランダ戦と第２節のチュニジア戦にフル出場し、最終節のスウェーデン戦はベンチ入りも出番はなかった佐野海舟が、ブラジル戦で先発に復帰した。
25歳MFのスタメン入りに、SNS上では以下のような声が上がった。
「佐野君が先発復帰！ 安心感しかない」
「期待しかない」
「佐野先発！ ヴィニシウスを封じてくれ！」
「回収力に期待」
「ギマランイスと佐野の対決楽しみすぎる」
「心強すぎる」
「佐野復帰か。楽しみすぎてやばいな」
「佐野、頼むぞ」
「佐野と鎌田の連係で崩せるな」
「持ち前の回収力で躍動してくれ」
ラウンド16進出がかかる一戦。試合は日本時間で30日の２時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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