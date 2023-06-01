■FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦 ブラジル ー 日本（日本時間30日、ヒューストンスタジアム）

【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦

ブラジル代表（FIFAランク6位）との決勝トーナメント1回戦を戦うサッカー男子日本代表（同18位）の先発メンバーが発表され、グループステージ1戦目のオランダ戦で左足を負傷し治療に専念をしていた久保建英（25）が3試合ぶりにベンチ入りした。

初戦のオランダ戦、後半25分過ぎにオランダDFデンゼル・ドゥンフリースに激しく削られ左ひざを負傷、そのまま途中交代した。その後、チュニジア戦、スウェーデン戦ともにチームには帯同せず合宿地のアメリカ・ナッシュビルに残り治療に専念していた。日本時間27日、グラウンドに姿を現しチームに帯同する南野拓実（31）とランニングする姿などを見せた。

日本とブラジルのこれまでの対戦成績は1勝2分11敗。W杯では2006年ドイツ大会のGSで一度対戦し、その時は1−4と大敗を喫した。しかし、昨年10月の国際親善試合では2点ビハインドという劣勢から後半に3ゴールを決め、ブラジル相手に歴史的初勝利を挙げた。