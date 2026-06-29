◇第97回都市対抗野球大会東京都2次予選第1代表決定戦 Honda4―3NTT東日本（2026年6月29日 神宮）

Hondaの4番・藤野隼大が一発を含む2安打2打点で、チームを2年連続39度目の都市対抗出場に導いた。

「ホームランは狙っていませんでしたが、流れも良くない中で何とか変えようと思って、思い切りいきました」

主砲としての役割を果たした。2―1の4回先頭では外角高め直球を左翼席中段まで運ぶソロ本塁打。1―1の初回無死一、三塁では勝ち越しとなる決勝の右前適時打も放っており、この試合の最優秀選手（MVP）に選出された。昨年の第3代表決定戦でも3ランを放っており、2年連続でMVPを受賞。勝負強さを見せつけた右の強打者は「去年も最後打って、いいとこどりさせてもらいました」と笑みを浮かべた。

立大から入社1年目だった2020年には都市対抗優勝を経験。「ブルペンでピッチャーをつくっていました」と振り返ったが、21年以降は本大会での苦戦が続く。JABA3大会を制しただけでなく、東京都2次予選も第1代表として突破。本大会は優勝候補として臨むことになるが、藤野は「目標は優勝ですが、まずは初戦。大事な場面での打点にこだわってやっていきたい」と気を引き締めた。