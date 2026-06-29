とろけるスクラブで唇なめらか！ ハーバー研究所「シュガーリップスクラブバーム」

記事ポイント ハーバー研究所「シュガーリップスクラブバーム」が数量限定で発売されます天然由来のシュガースクラブが古い角質をからめ取り、唇をなめらかに整えますスクワラン、ヒアルロン酸Na、トリプルローズエキスなどの保湿成分を配合しています ハーバー研究所「シュガーリップスクラブバーム」が数量限定で発売されます天然由来のシュガースクラブが古い角質をからめ取り、唇をなめらかに整えますスクワラン、ヒアルロン酸Na、トリプルローズエキスなどの保湿成分を配合しています

ハーバー研究所が、乾燥による皮むけ対策のためのシュガースクラブ入りリップバーム「シュガーリップスクラブバーム」を発売します。

通信販売および全国のショップハーバーにて、2026年8月20日(木)より数量限定で販売されます。

体温でとろける天然由来のシュガースクラブと、うるおい成分を配合したリップバームです。

ハーバー研究所「シュガーリップスクラブバーム」

商品名：シュガーリップスクラブバーム発売日：2026年8月20日(木)販売場所：通信販売、全国のショップハーバーオンラインショップ：11:00頃更新予定容量：3.9g価格：2,200円(税込)販売形態：数量限定終了条件：なくなり次第、終了

「シュガーリップスクラブバーム」は、乾燥による皮むけ対策のためのシュガースクラブ入りリップバームです。

スティック状のバームを唇になじませるだけで、古い角質をやさしくからめ取り、唇をなめらかに整えます。

テクスチャーは、とろけるスクラブでやさしい使い心地です。

保湿成分としてスクワラン、ヒアルロン酸Na、トリプルローズエキスなどを配合しています。

乾燥による縦ジワや荒れをケアし、ふっくらとしたプルプル唇へ導きます。

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。

体温でとろけるシュガースクラブ

スクラブ：天然由来のシュガースクラブスクロース：保湿成分目的：古い角質をからめ取ってオフ洗い流し：不要ふき取り：不要

天然由来のシュガースクラブは、体温でとろけて唇になじみます。

スティック状のバームをクルクルとなじませることで、古い角質をやさしくからめ取ります。

スクラブは体温で溶けるので、洗い流しやふき取りは不要です。

リップクリーム代わりに使えるため、スクラブを使う唇ケアを日常のリップケアに取り入れられます。

うるおい成分で乾燥による縦ジワや荒れをケア

保湿成分：スクワラン保湿成分：ヒアルロン酸Na保湿成分：トリプルローズエキストリプルローズエキス：カニナバラ果実/(センチフォリアバラ/ダマスクバラ)花エキス

「シュガーリップスクラブバーム」には、スクワラン、ヒアルロン酸Na、トリプルローズエキスなどの保湿成分が入っています。

乾燥による縦ジワや荒れをケアしながら、唇をなめらかに整えます。

古い角質をからめ取るスクラブと、うるおい成分によるケアをあわせて使えるリップバームです。

砂糖の粒子をスクラブ目的として配合しているため、唇の状態によって刺激に感じられる可能性があります。

強くこすると刺激を感じることがあるため、こすりすぎないように使う商品です。

スティック状で使える唇ケア

使用量：1〜2mm程度使い方：クルクルとマッサージするように唇に伸ばすなじませ方：上下の唇を合わせてなじませる

使い方は、バームを繰り出し、クルクルとマッサージするように唇へ伸ばすだけです。

上下の唇を合わせることで、バームが唇になじんでいきます。

洗い流しやふき取りが不要なので、リップクリーム代わりにも使用可能です。

乾燥による皮むけ対策として、古い角質のオフとうるおい成分のケアを重ねられるリップバームです。

洗い流しの手間をはさまず使えるため、いつものリップケアの中で口もとのざらつきが気になるタイミングに取り入れやすいバームです。

砂糖の粒子を含む処方なので、乾燥や荒れが気になる唇には、強くこすらずなじませる使い方が選び方の目安になります。

ハーバー研究所「シュガーリップスクラブバーム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「シュガーリップスクラブバーム」はいつ発売されますか？

A. 2026年8月20日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売されます。

オンラインショップは11:00頃更新予定です。

Q. 「シュガーリップスクラブバーム」の価格と容量は？

A. 容量は3.9g、価格は2,200円(税込)です。

なくなり次第、終了となる数量限定の商品です。

Q. 洗い流しやふき取りは必要ですか？

A. スクラブは体温で溶けるため、洗い流しやふき取りは不要です。

リップクリーム代わりにいつでも手軽に使えます。

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