リーズ・ユナイテッド所属のサッカー日本代表MF田中碧（27）は、6月26日（日本時間）に行われたFIFAワールドカップ2026のスウェーデン戦後、自身のInstagramを更新した。日本はグループF第3節でスウェーデンと1-1で引き分け、1勝2分で決勝トーナメント進出を決めた。フル出場した田中は投稿で、決勝トーナメントに向けて全力を尽くす思いをつづり、ファンへ共闘を呼びかけている。

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公開された写真では、日本代表の青いユニフォーム姿の田中らが、試合後のピッチ上で笑顔を見せている。スタジアムの観客席や大型ビジョンを背景に、選手たちが肩を寄せ合う姿からは、グループリーグ突破後の充実感と次戦へ向かう一体感が伝わってくる。投稿文には「本当の勝負はここから」「一緒に戦ってください」と力強い言葉が並んでいる。

【画像】ピッチ上で笑顔を見せる田中ら日本代表メンバー（画像は田中碧公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「頼もしすぎて次も期待してます」「ディフェンス最高でした 写真、素敵 ブラジル戦も楽しみにしています」「今日も今日とて熱い怪物だったよ」「ほんとに宣言通りバケモノになって帰ってきてくれてありがとうございます ずっとずっと碧くんの夢が叶うその日まで信じて応援しています」といった声が寄せられている。