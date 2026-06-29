温冷リズムで髪を整える！ FEATHERAQUA「モイストフロー ヘアドライヤー」

記事ポイント FEATHERAQUA新ヘアドライヤー6月18日発売Moist Flowの低温・温冷切替・大風量速乾FA-HDAQUAP1-BKは折りたたみ対応 FEATHERAQUA新ヘアドライヤー6月18日発売Moist Flowの低温・温冷切替・大風量速乾FA-HDAQUAP1-BKは折りたたみ対応

FEATHERAQUA JAPANが「モイストフロー ヘアドライヤー」を2026年6月18日より発売します。

“乾かす”だけでなく、“髪を整えながら乾かす”という発想から生まれた新しいヘアドライヤーです。

サロンクオリティのしなやかさと、ツヤを日常に取り入れられるヘアケア発想のドライヤーとして展開されます。

FEATHERAQUA「モイストフロー ヘアドライヤー」

製品名：モイストフロー ヘアドライヤー販売開始時期：2026年6月18日出荷開始予定型番：FA-HDAQUAP1-BKJANコード：4589969402040メーカー希望価格：オープン販売場所：FFF SMART LIFE CONNECTED WEBダイレクトショップ、各ECモール

「モイストフロー ヘアドライヤー」は、FEATHERAQUAのプレミアムライン「AQUA PRO」の第一弾モデルです。

ヘアケア性能、速乾性、静音性、デザイン性をバランスよく追求しています。

サロン品質を意識したヘアケア性能を取り入れながら、毎日使いやすい価格帯と実用性を両立しています。

低温設計と温冷自動切替で髪を整えるドライ設計

コンセプト：Moist Flow機能：低温設計、温冷自動切替、大風量速乾モード：クール＆ホット サイクルモード制御：キューティクルリズム制御切替：10秒ごとに温風と冷風を自動切替

「Moist Flow」は、“髪を整えるための乾かし方”を追求した設計思想です。

低温・大風量・温冷リズム制御を組み合わせることで、髪への熱負荷を抑えながら効率よく乾かす独自設計です。

温冷を繰り返すことで髪表面を整え、ツヤ感のある仕上がりをサポートします。

マイナスイオンと大風量エアストリームでまとまりをサポート

スマートヘアケアモードは、髪への熱ダメージに配慮して、あえて低温をキープする「低温モイスチャードライ設計」です。

マイナスイオンが根元から毛先まで行き渡り、静電気を低減します。

髪の広がりやパサつきを抑え、まとまり感と自然なツヤを与える仕上がりです。

高速ブラシレスモーターによる大風量エアストリーム速乾システムで、髪に必要な水分を保ちながら素早いドライができます。

静音設計とセルフクリーンエア構造を備えた毎日の使いやすさ

モーター：100,000rpmの高速ブラシレスモーター静音設計：最大67dB構造：セルフクリーンエア構造機能：オートクリーン機能

高速モーターを備えながら、最大67dBの静音設計を実現しています。

夜間や早朝の使用にも配慮し、パワフルな風量と静かさを両立しています。

セルフクリーンエア構造は、吸込口から逆方向に風を送り出すことで、内部に溜まりやすいホコリや汚れを除去します。

折りたたみ対応の軽量コンパクト設計

設計：軽量コンパクト設計仕様：折りたたみ対応対象：家族での共用、ギフト需要

ミドルレンジモデルでありながら軽量化を実現しています。

折りたたみ対応により、収納性や持ち運びやすさにも配慮したコンパクト設計です。

家族での共用やギフト需要にも対応するヘアドライヤーとして展開されます。

低温設計・温冷自動切替・大風量速乾を組み合わせたドライ設計で、毎日のドライ時間を髪をケアする時間へ変えられます。

静音設計や折りたたみ対応も備え、夜間や早朝の使用、収納や持ち運びにも配慮されています。

FEATHERAQUA「モイストフロー ヘアドライヤー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「モイストフロー ヘアドライヤー」はいつ発売されますか？

A. 「モイストフロー ヘアドライヤー」は、2026年6月18日出荷開始予定です。

Q. 「Moist Flow」とは何ですか？

A. 「Moist Flow」は、低温設計・温冷自動切替・大風量速乾を組み合わせた、“髪を整えるための乾かし方”を追求した設計思想です。

Q. 型番FA-HDAQUAP1-BKは折りたたみ式ですか？

A. FA-HDAQUAP1-BKは折りたたみ対応です。

収納性や持ち運びやすさにも配慮したコンパクト設計です。

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